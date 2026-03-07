Симеоне о 3:2 с «Сосьедадом»: «Мы хотели быть главными действующими лицами, и нам это удалось. «Атлетико» продолжал давить, создавая моменты, замены придали нам энергии»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги игры с «Реал Сосьедад» в 27-м туре Ла Лиги (3:2).
О том, что ему понравилось
«Команда. Игроки очень хорошо проявили себя в трудном матче. Мы хотели быть главными действующими лицами на протяжении всей игры, и я думаю, нам это удалось. Они забили два отличных гола, но команда продолжала давить, создавая голевые моменты, а замены придали нам больше энергии. Мы одержали очень важную победу.
Команда работает с большим энтузиазмом, нам нужны все. Мы надеемся, что продолжим проводить матчи на радость нашим болельщикам, которые были счастливы сегодня».
О радости от голов
«В первую очередь я рад за Нико [Гонсалеса], потому что он очень хорошо работает и он очень помогает нам. С тех пор, как он пришел, кажется, что он всю жизнь играет в «Атлетико», потому что у него есть все характерные черты игрока «Атлетико», а пас Гризманна пяткой... Пас Гризманна – это потрясающе.
О будущем Гризманна
«Самое важное – когда Антуан сможет высказаться о том, что он чувствует. Несомненно, люди будут рады», – сказал Симеоне.
Зато во 2-м тайме с выходом основных атакующих сил Атлетико стал полностью переигрывать соперника. Счёт мог быть крупнее, будь точнее ироки в завершении.