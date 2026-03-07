  • Спортс
1

Симеоне о 3:2 с «Сосьедадом»: «Мы хотели быть главными действующими лицами, и нам это удалось. «Атлетико» продолжал давить, создавая моменты, замены придали нам энергии»

Симеоне высказался о победе над «Реал Сосьедад».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги игры с «Реал Сосьедад» в 27-м туре Ла Лиги (3:2).

О том, что ему понравилось

«Команда. Игроки очень хорошо проявили себя в трудном матче. Мы хотели быть главными действующими лицами на протяжении всей игры, и я думаю, нам это удалось. Они забили два отличных гола, но команда продолжала давить, создавая голевые моменты, а замены придали нам больше энергии. Мы одержали очень важную победу.

Команда работает с большим энтузиазмом, нам нужны все. Мы надеемся, что продолжим проводить матчи на радость нашим болельщикам, которые были счастливы сегодня». 

О радости от голов

«В первую очередь я рад за Нико [Гонсалеса], потому что он очень хорошо работает и он очень помогает нам. С тех пор, как он пришел, кажется, что он всю жизнь играет в «Атлетико», потому что у него есть все характерные черты игрока «Атлетико», а пас Гризманна пяткой... Пас Гризманна – это потрясающе. 

О будущем Гризманна

«Самое важное – когда Антуан сможет высказаться о том, что он чувствует. Несомненно, люди будут рады», – сказал Симеоне.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Атлетико весь матч держал инициативу в своих руках, давил, создавал моменты. Тем нелогичнее выглядели те 2 гола, пусть и замечательные по исполнению, которые пропустил Атлетико. Впрочем, весь сезон оборона индейцев выглядит неважно.
Зато во 2-м тайме с выходом основных атакующих сил Атлетико стал полностью переигрывать соперника. Счёт мог быть крупнее, будь точнее ироки в завершении.
Рекомендуем