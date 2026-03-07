«Махачкалу» оштрафовали на 100 000 рублей за бросание фанатами снежков в судью в матче с «Рубином»
«Махачкалу» оштрафовали на 100 тысяч за бросание снежков фанатами.
Махачкалинское «Динамо» получило штраф за поведение фанатов на матче с «Рубином» в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).
Ранее сообщалось, что КДК рассмотрит эпизод с бросанием на поле снежков болельщиками «Динамо» Махачкала, в том числе с попаданием во второго помощника главного судьи.
«В соответствии с частью 1 и 2 статьи 113 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за бросание и попадание зрителями предметов в официальное лицо матча – оштрафовать ФК «Динамо» г. Махачкала на 100 000 рублей», – говорится в решении КДК.
Также дагестанский клуб оштрафован на 20 000 рублей «за иные нарушения регламента соревнования».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вобщем это расизм! Белым снежном да в белого человека! Кордоба отдыхае
Снежки, как это мило
«….за бросание и ПОПАДАНИЕ….» :)
У нас разве есть такая команда в РПЛ?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем