«Махачкалу» оштрафовали на 100 000 рублей за бросание фанатами снежков в судью в матче с «Рубином»

«Махачкалу» оштрафовали на 100 тысяч за бросание снежков фанатами.

Махачкалинское «Динамо» получило штраф за поведение фанатов на матче с «Рубином» в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).

Ранее сообщалось , что КДК рассмотрит эпизод с бросанием на поле снежков болельщиками «Динамо» Махачкала, в том числе с попаданием во второго помощника главного судьи.

«В соответствии с частью 1 и 2 статьи 113 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за бросание и попадание зрителями предметов в официальное лицо матча – оштрафовать ФК «Динамо» г. Махачкала на 100 000 рублей», – говорится в решении КДК.

Также дагестанский клуб оштрафован на 20 000 рублей «за иные нарушения регламента соревнования».