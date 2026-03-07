Брандт покинет «Боруссию» по окончании сезона, сообщил директор дортмундцев Риккен. Юлиан играет за клуб с 2019-го

Юлиан Брандт покинет «Боруссию» летом.

Полузащитник дортмундской «Боруссии » Юлиан Брандт покинет клуб летом.

Об этом сообщил спортивный директор «Боруссии» Ларс Риккен .

«После открытых переговоров мы договорились, что контракт, срок действия которого истекает, продлеваться не будет.

Он провел несколько сотен матчей за «Боруссию». Я думаю, мы можем испытывать к нему только благодарность. Он провел с нами семь лет, и иногда к нему относились критически. Сегодня он поставил перед собой новую цель.

Я всегда ценил его достижения. Через несколько недель ему исполнится 30 лет, а мы можем начать двигаться в несколько ином направлении, так что это может стать возможностью для обеих сторон», – сказал Риккен в эфире Sky Sport.

Брандт выступает за дортмундскую команду с 2019 года. В ее составе игрок провел 297 матчей во всех турнирах и забил 56 голов. Его статистику можно найти здесь .