Брандт покинет «Боруссию» по окончании сезона, сообщил директор дортмундцев Риккен. Юлиан играет за клуб с 2019-го
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт покинет клуб летом.
Об этом сообщил спортивный директор «Боруссии» Ларс Риккен.
«После открытых переговоров мы договорились, что контракт, срок действия которого истекает, продлеваться не будет.
Он провел несколько сотен матчей за «Боруссию». Я думаю, мы можем испытывать к нему только благодарность. Он провел с нами семь лет, и иногда к нему относились критически. Сегодня он поставил перед собой новую цель.
Я всегда ценил его достижения. Через несколько недель ему исполнится 30 лет, а мы можем начать двигаться в несколько ином направлении, так что это может стать возможностью для обеих сторон», – сказал Риккен в эфире Sky Sport.
Брандт выступает за дортмундскую команду с 2019 года. В ее составе игрок провел 297 матчей во всех турнирах и забил 56 голов. Его статистику можно найти здесь.
Понятно, что мы не знаем условий, может, Юлиан бешеную зарплату требовал.
Но мне кажется очень важным продлевать игроков такого уровня, тем более немцев.
Почему было не продлить Ройса? А Мюллера?
Удивительно.
Расстроен. Юлиану-удачи!
Брандт, Забитцер, Джан и Адейеми где-то рядом, но не дотягивают.
Ослабление конечно, так можно и о топ-16 в ЛЧ забыть на годы
К топ уровню смело можно вписать Нмечу.
Временами был единственным светлым пятном в том, чем стала Боруссия в эпоху после Клоппа. Не хватало ему не то что стабильности и характера, ему стабильных партнеров не хватало. Команда каждый сезон практически новая собирается. Я давно уже внимательно не слежу за БвБ, но там не то что с Ройсовских времен мало кого осталось, а даже с финала ЛЧ.
Менеджмент конечно всегда удивлял у Боруссии, ещё начиная с Вацке (у которого были и плюсы, и минусы. Все-таки он вытащил клуб из банкротства). И вся эта линия партии так и продолжается по постоянной перепродаже ключевых игроков(