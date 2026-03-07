  • Спортс
  Фабио Капелло: «Аллегри доказывает, что еще не сбитый летчик. Он понимает, с каким материалом работает, многие молодые тренеры не могут извлечь максимум из состава, а лишь копируют других»
Фабио Капелло: «Аллегри доказывает, что еще не сбитый летчик. Он понимает, с каким материалом работает, многие молодые тренеры не могут извлечь максимум из состава, а лишь копируют других»

Капелло об Аллегри: он доказывает, что еще не сбитый летчик.

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Реала» Фабио Капелло оценил работу Массимилиано Аллегри в «Милане». 

«То, что делает Аллегри, показывает, что он по-прежнему один из лучших, отличный тренер, а не сбитый летчик.

Он понимает, с каким материалом работает. Он знает ценность своих игроков, а многие молодые тренеры этого просто не могут: они не в состоянии извлечь максимум из того ресурса, который у них есть, и лишь копируют других», – сказал Капелло в эфире Milan Vibes на канале MilanNews24. 

«Милан» идет на втором месте в Серии А, отставая от «Интера» на 10 очков после 27 матчей. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
