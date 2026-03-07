«Гребаный китаец». Защитник «Кастельона» Хименес, возможно, оскорбил Киту из «Сосьедада Б» – партнеры японца сообщили судье, в матче активировали антирасистский протокол

Игрока молодежки «Реал Сосьедад» оскорбили на почве расизма.

В матче Сегунды произошел связанный с расизмом инцидент.

«Реал Сосьедад Б » обыграл «Кастельон » со счетом 4:2 в 29-м туре второго дивизиона Испании . В концовке матча был активирован антирасистский протокол – игроки «Сосьедада» пожаловались судье на то, что защитник соперника Альберто Хименес оскорбил Кадзунари Киту.

Игра была ненадолго приостановлена – арбитр сообщил о произошедшем делегату матча и, убедившись, что Кита не планирует уходить с поля, возобновил игру.

В своем отчете рефери написал, что, по словам футболистов «Сосьедада», Хименес назвал соперника-японца «гребаным китайцем».