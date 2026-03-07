  • Спортс
  • «Гребаный китаец». Защитник «Кастельона» Хименес, возможно, оскорбил Киту из «Сосьедада Б» – партнеры японца сообщили судье, в матче активировали антирасистский протокол
15

Игрока молодежки «Реал Сосьедад» оскорбили на почве расизма.

В матче Сегунды произошел связанный с расизмом инцидент. 

«Реал Сосьедад Б» обыграл «Кастельон» со счетом 4:2 в 29-м туре второго дивизиона Испании. В концовке матча был активирован антирасистский протокол – игроки «Сосьедада» пожаловались судье на то, что защитник соперника Альберто Хименес оскорбил Кадзунари Киту.

Игра была ненадолго приостановлена – арбитр сообщил о произошедшем делегату матча и, убедившись, что Кита не планирует уходить с поля, возобновил игру.

В своем отчете рефери написал, что, по словам футболистов «Сосьедада», Хименес назвал соперника-японца «гребаным китайцем». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Могут ли китайцы обвинить японца в расизме за то, что японец оскорбился, когда его назвали китайцем?!
- Папа, а почему дети в школе говорят, что все азиаты на одно лицо?
– Не знаю, но я не твой папа, а сосед!
Ответ Гамарджоба Генацвале
- Папа, а почему дети в школе говорят, что все азиаты на одно лицо? – Не знаю, но я не твой папа, а сосед!
В чем суть данной шутки? Типа сосед азиат?
Ответ Мансур Давлетбаев_1117053691
В чем суть данной шутки? Типа сосед азиат?
Это разговор двух азиатов.Есть такой мем.
Гребанным назвать это ещё ладно, а вот китайцем... Это очень жестоко)
Ответ Рома Михалев
Гребанным назвать это ещё ладно, а вот китайцем... Это очень жестоко)
Для японцев, которые традиционно считают китайцев даже не колхозниками, а кем-то вроде обезьян, это действительно оскорбление
Ответ ulysses24
Для японцев, которые традиционно считают китайцев даже не колхозниками, а кем-то вроде обезьян, это действительно оскорбление
То есть, японцы, считающие китайцев не просто колхозниками, а обезьянами - это не расизм
А испанец, латинос, называет японцев китайцами - это расизм)
Интересно 🫣
Смешно бороться с расизмом в то время когда некоторые "демократические" страны обстреливают школы и уничтожают детей...
Назвать японца китайцем - это расизм, без вариантов. Также, как и наоборот.
Тоже решили попробовать)
Конечно. Назвать японца китайцем это оскорбление посильнее чем назвать черного черным.
А в чем расизм? Или слово «китаец» расистское?
