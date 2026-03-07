  • Спортс
  • «Месси встретился с Трампом, одним из самых страшных террористов в мире, который бомбит другие страны. Какой позор». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа о визите Лео в Белый дом
112

«Месси встретился с Трампом, одним из самых страшных террористов в мире, который бомбит другие страны. Какой позор». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа о визите Лео в Белый дом

Аргентинский тренер осудил Месси за встречу с Трампом.

Бывший главный тренер «Ривер Плейт», «Банфилда», «Расинг Авельянеда» и других клубов Анхель Каппа раскритиковал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси за визит в Белый дом и встречу с Дональдом Трампом. 

Делегация клуба из Флориды, за который выступает Лионель Месси, встретилась с Трампом по случаю победы в Кубке МЛС в 2025 году.

«Как поется в песне Ситарросы, мы должны отличать одно от другого. Я имею в виду, отличать футболистов, которых используют невольно, и тех, кто сам поддается такому использованию – тогда это столь же отвратительно, сколь и очевидно.

Месси не только лучший футболист в мире на сегодняшний день, но и один из величайших футболистов всех времен, наряду с Ди Стефано, Пеле, Кройффом и Марадоной. Он приносил и продолжает приносить радость и воодушевление всей планете на протяжении многих лет, будучи тем, кем он на самом деле является: гением, творцом чудес.

Как и любой другой человек, он имеет право думать все, что ему заблагорассудится, о политике и обо всем остальном. Но он только что появился рядом с Масом Каносой, видным членом международной мафии, и Дональдом Трампом, одним из самых страшных террористов в мире, человеком, который бомбит зарубежные страны, безнаказанно убивает людей и ставит под угрозу все человечество, угрожая разрушительной мировой войной. Для футбольных фанатов, которые наслаждаются каждым новым игровым действием, которое придумал Месси, это было как пощечина.

Он не просто появился отдельно от своих партнеров по команде в компании каких-то случайных личностей – он встретился с двумя худшими преступниками в нашей современной истории. Вынудили ли его? Сделал ли он это, полностью осознавая ситуацию? Мы не знаем и никогда не узнаем. Но в любом случае: какой позор, Месси», – написал Каппа.

«Богатея, футболисты думают, что уже стали частью доминирующего класса. Они не понимают, что их никогда не примут в элиту». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа об «Интер Майами» в Белом доме

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: блог Анхеля Каппы
112 комментариев
По фактам разложил
Ответ trav
По фактам разложил
Комментарий скрыт
Ответ trav
По фактам разложил
Футболист не самый умный честно говоря , не зря его сравнивают с аутистом
Ну ну , Рональду встречался с обладателем премии мира , а Месси с главным террористом мира, один и тот же человек )))
Ответ White Bone
Ну ну , Рональду встречался с обладателем премии мира , а Месси с главным террористом мира, один и тот же человек )))
Ну если быть до конца честным, Роналду встречался с Трампом немного при другом фоне. Щенячий восторг Месси при встрече сейчас можно было и отложить
Ответ White Bone
Ну ну , Рональду встречался с обладателем премии мира , а Месси с главным террористом мира, один и тот же человек )))
Я вамдаже больше скажу, в Анкоридже с Трампом встречался еще один кумир здешних "патриотов", они потом целую неделю писали сколько раз ему Трамп улыбнулся и сколько секунд дал подержаться за свою руку.
Помимо одобрения или неодобрения Трампа, есть третий вариант. Месси просто всё равно, кто он такой и чем занимается. Позвали в белый дом, пришёл, постоял, ушёл.
Ответ Vinnipukh Vinni
Помимо одобрения или неодобрения Трампа, есть третий вариант. Месси просто всё равно, кто он такой и чем занимается. Позвали в белый дом, пришёл, постоял, ушёл.
Комментарий удален модератором
Ответ Моё Моя
Комментарий удален модератором
Нет, обычный человек с деньгами, которому плевать на политику и политиков. Месси за все эти годы, что играет в футбол, не сделал ни одного политического высказывания даже про Аргентину и Испанию. Какое ему дело до США и Трампа? Никакого.
Но ты как хейтерок можешь фантазировать, что тебе взбредёт.
Ещё и сиял на встрече от счастья как медный таз:( позорник
Ответ Ккк_1116498071
Ещё и сиял на встрече от счастья как медный таз:( позорник
да чел просто не заморачивается политикой и живёт свою лучшую жизнь
в отличие от тебя
защитника всего иранского народа на диване в Бирюлёво
Ответ oleh.zhol
да чел просто не заморачивается политикой и живёт свою лучшую жизнь в отличие от тебя защитника всего иранского народа на диване в Бирюлёво
А почему бы нам и не позащищать иранский народ? Они нам как минимум шахедами помогли, технологии передали. И в отличие от израиля, ещё ни один израильский ребенок не был убит Ираном. А сколько иранских детей погибло от израильских бомб?
Анхелю с такими взглядами стоит начать с президента своей страны в которой он живет для начала 😂 Потом уже как повезет)
Ответ cukken
Анхелю с такими взглядами стоит начать с президента своей страны в которой он живет для начала 😂 Потом уже как повезет)
Тогда придется новое место для жизни искать-это трудно
Фанатики фрукта так гордились тем, что их кумир напросился на встречу с Трампом, а сейчас поливают Месси из-за того, что их сам Трамп позвал 🤣🤣🤣
Дык и Марадона с неапольской камморой был плотно связан. Да и просто пиарить на весь мир официального наркомана - такое себе! У аргентинцев, похоже, моральные "красные линни" как-то по другому начерчены.
Ответ CrishForever
Дык и Марадона с неапольской камморой был плотно связан. Да и просто пиарить на весь мир официального наркомана - такое себе! У аргентинцев, похоже, моральные "красные линни" как-то по другому начерчены.
Так Марадона никогда и не был правильным. И не оппозиционировал себя примерным семьянином и правильным мальчиком в отличии от Лео.
Ответ Дмитрий Петров_1117038988
Так Марадона никогда и не был правильным. И не оппозиционировал себя примерным семьянином и правильным мальчиком в отличии от Лео.
И что ? Теперь чтобы понравится вам хейтерам Месси должен пить,курить,колоться ,клепать внебрачных детей как Марадона? Нашли кого расхваливать.
К.Ливитт: «У Белого дома нет данных об ударе по школе для девочек в Иране»
Все верно сказано, Марадона думаю так бы не зашкварился ...
Ответ Predator777
Все верно сказано, Марадона думаю так бы не зашкварился ...
Марадонна обозвал Трампа - Чиролитой в 2017м, и поэтому Трамп ему запретил въезд в США в 2018 :D)))) Видимо поэтому он сравнивал Месси с Пеле на этой встрече :D)
Ответ Predator777
Все верно сказано, Марадона думаю так бы не зашкварился ...
да, Трампа бы он послал нахрен. Он левак.
Марадонна дружил с Кастро, Чавесом, Ортега, встречался с Лукашенко.
Играл в коммерческом матче в Грозном вместе с Кадыровым. есть куча фотографий с этого матча.
Ну встретился и встретился. Сто новостей уже написали. Обычная формальность
Ответ I10ff
Ну встретился и встретился. Сто новостей уже написали. Обычная формальность
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
И что теперь? Игроки нба не учившиеся в школе это учителя для тебя?
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
через 1 минуту
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
12 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
28 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
38 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
50 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Рекомендуем