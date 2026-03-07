«Месси встретился с Трампом, одним из самых страшных террористов в мире, который бомбит другие страны. Какой позор». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа о визите Лео в Белый дом

Аргентинский тренер осудил Месси за встречу с Трампом.

Бывший главный тренер «Ривер Плейт», «Банфилда», «Расинг Авельянеда» и других клубов Анхель Каппа раскритиковал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси за визит в Белый дом и встречу с Дональдом Трампом.

Делегация клуба из Флориды, за который выступает Лионель Месси, встретилась с Трампом по случаю победы в Кубке МЛС в 2025 году.

«Как поется в песне Ситарросы, мы должны отличать одно от другого. Я имею в виду, отличать футболистов, которых используют невольно, и тех, кто сам поддается такому использованию – тогда это столь же отвратительно, сколь и очевидно.

Месси не только лучший футболист в мире на сегодняшний день, но и один из величайших футболистов всех времен, наряду с Ди Стефано, Пеле , Кройффом и Марадоной . Он приносил и продолжает приносить радость и воодушевление всей планете на протяжении многих лет, будучи тем, кем он на самом деле является: гением, творцом чудес.

Как и любой другой человек, он имеет право думать все, что ему заблагорассудится, о политике и обо всем остальном. Но он только что появился рядом с Масом Каносой, видным членом международной мафии, и Дональдом Трампом , одним из самых страшных террористов в мире, человеком, который бомбит зарубежные страны, безнаказанно убивает людей и ставит под угрозу все человечество, угрожая разрушительной мировой войной. Для футбольных фанатов, которые наслаждаются каждым новым игровым действием, которое придумал Месси, это было как пощечина.

Он не просто появился отдельно от своих партнеров по команде в компании каких-то случайных личностей – он встретился с двумя худшими преступниками в нашей современной истории. Вынудили ли его? Сделал ли он это, полностью осознавая ситуацию? Мы не знаем и никогда не узнаем. Но в любом случае: какой позор, Месси», – написал Каппа.

«Богатея, футболисты думают, что уже стали частью доминирующего класса. Они не понимают, что их никогда не примут в элиту». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа об «Интер Майами» в Белом доме