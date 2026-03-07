10 игроков ямайского «Маунт Плезант» не получили визы в США на матч с «Гэлакси». 6 из них – из Гаити, гражданам которого Трамп запретил въезд в страну

У гаитян из ямайской команды возникли проблемы с визами в США.

10 футболистов ямайского клуба «Маунт Плезант» не смогли получить визы в США для участия в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Лос-Анджелес Гэлакси ».

Игра должна состояться в среду, 12 марта. В настоящий момент КОНКАКАФ пытается решить проблему совместно с клубом.

В составе команды есть шесть игроков из Гаити , гражданам которого запрещен въезд в США по решению президента Дональда Трампа .

Сообщается, что нескольким ямайским игрокам также было отказано в визах. В большинстве случаев основной причиной стали задержки – некоторые собеседования на получение визы назначены на время после матча.