10 игроков ямайского «Маунт Плезант» не получили визы в США на матч с «Гэлакси». 6 из них – из Гаити, гражданам которого Трамп запретил въезд в страну
У гаитян из ямайской команды возникли проблемы с визами в США.
10 футболистов ямайского клуба «Маунт Плезант» не смогли получить визы в США для участия в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Лос-Анджелес Гэлакси».
Игра должна состояться в среду, 12 марта. В настоящий момент КОНКАКАФ пытается решить проблему совместно с клубом.
В составе команды есть шесть игроков из Гаити, гражданам которого запрещен въезд в США по решению президента Дональда Трампа.
Сообщается, что нескольким ямайским игрокам также было отказано в визах. В большинстве случаев основной причиной стали задержки – некоторые собеседования на получение визы назначены на время после матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
Вообще ни капли не удивлен ,чемпионат мира выиграет США ,потому что половину игроков не пустят )
