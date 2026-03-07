У Захаряна 16 касаний и 8 точных пасов в игре с «Атлетико», он вышел на 65-й минуте. Хавбек забил 1 гол в 19 матчах сезона за «Сосьедад»

Арсен Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 19-й раз за сезон.

Арсен Захарян провел 19-й матч в сезоне.

Полузащитник «Реал Сосьедад » вышел на поле на 65-й минуте матча с «Атлетико » в 27-м туре Ла Лиги (2:3), заменив Андера Барренечеа. Российский футболист сделал 16 касаний и отдал 9 пасов, 8 из которых были точными.

Всего на счету Захаряна 19 матчей и 1 забитый гол в составе клуба из Сан-Себастьяна в текущем сезоне. Его статистику можно найти здесь .