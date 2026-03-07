У Захаряна 16 касаний и 8 точных пасов в игре с «Атлетико», он вышел на 65-й минуте. Хавбек забил 1 гол в 19 матчах сезона за «Сосьедад»
Арсен Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 19-й раз за сезон.
Полузащитник «Реал Сосьедад» вышел на поле на 65-й минуте матча с «Атлетико» в 27-м туре Ла Лиги (2:3), заменив Андера Барренечеа. Российский футболист сделал 16 касаний и отдал 9 пасов, 8 из которых были точными.
Всего на счету Захаряна 19 матчей и 1 забитый гол в составе клуба из Сан-Себастьяна в текущем сезоне. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Какой молодец, а ещё он покушал хорошо
16 касаний и 8000 шагов
16 касаний и 8000 шагов
320 вдохов и выдохов
статистика на уровне праймового кокорина
Волшебник. Забыли написать про 0 травм
Если выпустить собаку на поле и сразу начать ее ловить, то она сделает больше касаний и передач, чем Захарян
Нулевой пациент Сосьедада.
А сколько калорий сжёг?
Потрясающая полезность, невероятно!
Авторы на Спортс до сих пор не в курсе, что "хавбек" - это опорный полузащитник
