Патрис Эвра: «Хочу, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ, но не удивлюсь, если они снова сольют. Им нужно победить любой ценой, даже за счет стандартов. Иногда ДНК клуба нужно отложить в сторону»

Патрис Эвра: надеюсь, «Арсенал» не сольет титул еще раз.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о шансах «Арсенала» на завоевание чемпионского титула АПЛ.

– Как победитель Премьер-лиги, можете ли вы предсказать, кто не выдержит давление в борьбе за титул – «Ман Сити» или «Арсенал»?

– Люди думают, что я ненавижу «Арсенал», но я просто люблю подшучивать над ними. Когда я играл, «Арсенал» всегда был легкой командой, но времена изменились. Ничья «Ман Сити» с «Ноттингем Форест» – это большой плюс, и, даже если у «Брайтона» было много моментов, «Арсенал» победил. Это признак победителя Премьер-лиги. Я выигрывал ее пять раз. Некоторые победы на выезде могут быть некрасивыми.

Это был хороший шанс для «Ман Сити» сократить отставание. Я не думаю, что это конец, но победа над «Брайтоном» была важной для «Арсенала». Я хочу, чтобы «Арсенал» выиграл лигу, я просто надеюсь, что они не сольют еще раз.

Людям нравится моя шутка о том, что я сравнил их с Netflix, сказав, что всегда приходится ждать следующего сезона. Давайте, «Арсенал», вы можете сделать это в этом году. Но я не удивлюсь, если они снова сольют.

– Что вы думаете о комментариях Фабиана Хюрцелера об «Арсенале»?

– «Арсенал» раньше показывал лучший футбол и ничего не выигрывал. Думаю, в этом году я бы дал «Арсеналу» поблажку – мне все равно, если они не играют в хороший футбол, тянут время или жульничают. Им нужно выиграть Премьер-лигу любой ценой.

Микель Артета здесь не для того, чтобы кому-то угождать, он здесь для того, чтобы побеждать. Им нужно побеждать, даже если они будут добиваться этого за счет стандартных положений. Иногда, если речь идет о крупных трофеях, нужно отложить ДНК клуба в сторону, – сказал Эвра в интервью Stake.