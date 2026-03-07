Шалимов о Соболеве: «Не понял самовосторг после гола «Балтике». Какие основания считать себя игроком основы? Много потерь, брака. Не думаю, что произошел прорыв, будет выходить на замену»

Шалимов о Соболеве: не понял самовосторг после гола «Балтике».

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о поведении нападающего «Зенита » Александра Соболева .

Форвард вышел на замену на 74-й минуте матча с «Балтикой» (1:0) во втором раунде 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России и через пять минут забил гол – впервые с сентября. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки , жестами давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова.

После матча Александр признал, что адресовал жесты тренерам и заявил : «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».

«Не понял, в чем самовосторг Соболева после гола. Да, он забил, принес победу, но какие основания для того, чтобы считать себя твердым футболистом основного состава? Много потерь, брака. Понятны эмоции, но надо спрашивать с себя и убирать технический брак.

Не думаю, что произошел прорыв и его теперь будут выпускать в основе. Ничего не произойдет, будет выходить на замену, играть, скандала не будет – Семак справится с этой ситуацией.

В целом, «Зенит» сделал ротацию, как и «Балтика». И главным тут для Питера было достижение результата» – сказал Шалимов.