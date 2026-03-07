Колосков о Сафонове и Головине: «Не стоит из них делать суперзвезд. Они делают свою работу – иногда хорошо, иногда не очень. Они играют во Франции и не имеют отношения к российскому футболу»

Вячеслав Колосков: Сафонов и Головин не имеют отношения к российскому футболу.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему не стоит называть Александра Головина и Матвея Сафонова звездами российского футбола.

В пятницу «Монако », за который играет Головин, победил «ПСЖ » Сафонова со счетом 3:1 в 25-м туре Лиги 1.

«Называть их звездами российского футбола некорректно. Они не имеют отношения к российскому футболу, играют во Франции.

Не стоит из них делать суперзвезд. Они делают свою работу, причем иногда хорошо, иногда не очень. Сафонов три пропустил – что можно сказать? Блестяще отыграл вратарь?

Они получают большие деньги за то, чтобы один защищал ворота, другой забивал. А сегодня называть их звездами и тем более лучшими в российском футболе неуместно», – сказал Колосков.