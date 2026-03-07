Колосков о Сафонове и Головине: «Не стоит из них делать суперзвезд. Они делают свою работу – иногда хорошо, иногда не очень. Они играют во Франции и не имеют отношения к российскому футболу»
Вячеслав Колосков: Сафонов и Головин не имеют отношения к российскому футболу.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему не стоит называть Александра Головина и Матвея Сафонова звездами российского футбола.
В пятницу «Монако», за который играет Головин, победил «ПСЖ» Сафонова со счетом 3:1 в 25-м туре Лиги 1.
«Называть их звездами российского футбола некорректно. Они не имеют отношения к российскому футболу, играют во Франции.
Не стоит из них делать суперзвезд. Они делают свою работу, причем иногда хорошо, иногда не очень. Сафонов три пропустил – что можно сказать? Блестяще отыграл вратарь?
Они получают большие деньги за то, чтобы один защищал ворота, другой забивал. А сегодня называть их звездами и тем более лучшими в российском футболе неуместно», – сказал Колосков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Одновременно и глупость и мерзость сказал. Впрочем, для него это - не сверхзадача.
Когда он был во главе РФС сборная на 50-80 процентов состояла из легионеров. Что то так не выражался тогда.
А чего они за сборную играют, если к российскому футболу не имеют никакого отношения? Непорядок!
Мне в этом году 70, а ему то ещё больше, нужно быть снисходительным к старым маразматикам. Сильно сомневаюсь, что он видел матч ПСЖ-Монако.
Сборная России по футболу это не российский футбол?? Колосков таблетки забыл принять?
Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Роберто Карлос играют в Европе и не имеют отношения к бразильскому футболу! Про аргентинский вообще молчу - играли там всякие, чья фамилия начинается на М, за Барсу и Наполи))
А будет ли этот бред работать, если кто-то из русских будет играть в "Барселоне", в основе? Не суперзвезда, к росфутболу отношения не имеет?)
Трудно представить, что в огромной стране, в которой проживают 150 миллионов людей, больше некому говорить о футболе, кроме как Колоскову, Пономареву и прочим интеллектуальным отщепенцам. Оболванивание населения происходит на всех уровнях просто.
Трудно представить, что в огромной стране, в которой проживают 150 миллионов людей, больше некому говорить о футболе, кроме как Колоскову, Пономареву и прочим интеллектуальным отщепенцам. Оболванивание населения происходит на всех уровнях просто.
Одному 84, другому - 86. Давайте будем снисходительнее.
К высказываниям 84-летнего человека нужно относиться с пониманием и снисхождением.
Но ведь это же русские парни
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем