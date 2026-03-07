  • Спортс
  • «Гризманн остается с нами». Директор «Атлетико» Алемани подтвердил, что форвард не уйдет до конца сезона. «Орландо» попробует подписать Антуана летом
4

Гризманн не покинет «Атлетико» до конца сезона.

Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани подтвердил, что Антуан Гризманн не уйдет из команды посреди сезона. 

«Гризманн остается с нами», – сказал Алемани. 

Ранее стало известно, что 34-летний форвард обсуждал с «Орландо Сити» переход уже в ближайшее время, стороны согласовали практически все детали. Позже сообщалось, что Антуан приостановил переговоры с клубом МЛС после выхода «Атлетико» в финал Кубка Испании. Трансферное окно в североамериканской лиге закрывается 26 марта.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Орландо» продолжает переговоры о трансфере Гризманна в июле на правах свободного агента. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
возможные трансферы
Матеу Алемани
Атлетико
Орландо Сити
МЛС
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть шанс на трофей, красиво уйти. Жаль, что в Барсу ушел, так бы чемпионом еще с атлетами бы стал, эх
Ответ Тралл из Питера
Есть шанс на трофей, красиво уйти. Жаль, что в Барсу ушел, так бы чемпионом еще с атлетами бы стал, эх
а может барса без него стала бы чемпионом
Он сегодня вышел и чуть ли не лучшим на поле был, никуда уходить не надо даже летом) лучшем в 2027 году)
Ответ maksradn
Он сегодня вышел и чуть ли не лучшим на поле был, никуда уходить не надо даже летом) лучшем в 2027 году)
сегодня лучшим, а большую часть чемпионата совсем плох,если бы вылетели в кубке от барсы ушёл бы, а так хочет с матрасами хоть кубок испании зацепить что не факт
