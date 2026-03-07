«Гризманн остается с нами». Директор «Атлетико» Алемани подтвердил, что форвард не уйдет до конца сезона. «Орландо» попробует подписать Антуана летом
Гризманн не покинет «Атлетико» до конца сезона.
Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани подтвердил, что Антуан Гризманн не уйдет из команды посреди сезона.
«Гризманн остается с нами», – сказал Алемани.
Ранее стало известно, что 34-летний форвард обсуждал с «Орландо Сити» переход уже в ближайшее время, стороны согласовали практически все детали. Позже сообщалось, что Антуан приостановил переговоры с клубом МЛС после выхода «Атлетико» в финал Кубка Испании. Трансферное окно в североамериканской лиге закрывается 26 марта.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Орландо» продолжает переговоры о трансфере Гризманна в июле на правах свободного агента.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть шанс на трофей, красиво уйти. Жаль, что в Барсу ушел, так бы чемпионом еще с атлетами бы стал, эх
Есть шанс на трофей, красиво уйти. Жаль, что в Барсу ушел, так бы чемпионом еще с атлетами бы стал, эх
а может барса без него стала бы чемпионом
Он сегодня вышел и чуть ли не лучшим на поле был, никуда уходить не надо даже летом) лучшем в 2027 году)
Он сегодня вышел и чуть ли не лучшим на поле был, никуда уходить не надо даже летом) лучшем в 2027 году)
сегодня лучшим, а большую часть чемпионата совсем плох,если бы вылетели в кубке от барсы ушёл бы, а так хочет с матрасами хоть кубок испании зацепить что не факт
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем