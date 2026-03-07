«Гризманн остается с нами». Директор «Атлетико» Алемани подтвердил, что форвард не уйдет до конца сезона. «Орландо» попробует подписать Антуана летом

Гризманн не покинет «Атлетико» до конца сезона.

Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани подтвердил, что Антуан Гризманн не уйдет из команды посреди сезона.

«Гризманн остается с нами», – сказал Алемани.

Ранее стало известно, что 34-летний форвард обсуждал с «Орландо Сити » переход уже в ближайшее время, стороны согласовали практически все детали. Позже сообщалось, что Антуан приостановил переговоры с клубом МЛС после выхода «Атлетико » в финал Кубка Испании. Трансферное окно в североамериканской лиге закрывается 26 марта.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Орландо» продолжает переговоры о трансфере Гризманна в июле на правах свободного агента.