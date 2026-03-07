У «Сочи» 6 поражений и ничья в 7 последних матчах РПЛ, дальше – игра с «Краснодаром». Команда Осинькина идет 16-й

«Сочи» не побеждает в РПЛ 7 матчей подряд.

«Сочи» продлил серию неудачных результатов в Мир РПЛ.

Сегодня команда Игоря Осинькина уступила «Пари НН» со счетом 1:2 в 20-м туре чемпионата России. В семи последних матчах в рамках лиги сочинцы потерпели 6 поражений и 1 раз сыграли вничью.

«Сочи» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице, набрав 9 очков. 14 марта клуб встретится с «Краснодаром».