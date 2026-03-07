У «Сочи» 6 поражений и ничья в 7 последних матчах РПЛ, дальше – игра с «Краснодаром». Команда Осинькина идет 16-й
«Сочи» не побеждает в РПЛ 7 матчей подряд.
«Сочи» продлил серию неудачных результатов в Мир РПЛ.
Сегодня команда Игоря Осинькина уступила «Пари НН» со счетом 1:2 в 20-м туре чемпионата России. В семи последних матчах в рамках лиги сочинцы потерпели 6 поражений и 1 раз сыграли вничью.
«Сочи» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице, набрав 9 очков. 14 марта клуб встретится с «Краснодаром».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
18 комментариев
Редкий случай, когда соглашусь с Шнякиным - команда, которая идет на последнем месте и играет против конкурента не может быть такой пассивной. Счет не по игре, НН должен был громить их
Давно пора убрать уже этого иностранца Морено!!! И поставить нашего Осинкиноеа
ФК Сбитые лётчики из Сочи. Еще молодые, а уже упадок. Зиня, Игнатов, Волков, Ежов, Мухин, Коваленко + Камано, Макарчук... Тоже отдельная песня. Работал в одной команде с Фёдоровым. Рад за него, хватается за каждую минуту! С горящими глазами, выделяется, хоть и не хватает ему где-то мастерства.
Молодому Зине через месяц 30
Не цепляйся к одному из... Можно внести в список к Камано и Макарчуку. Факт, что команда переевшая и уже никуда не стремящаяся.
После зимних сборов уже и на багаж Морено это все свалить не выйдет
Федотов с этой командой минимум в середине таблицы бы шел. Но Осинькин вась-вась с нужными агентами, а Федотов - физкультурник. Ну вот пусть и вылетают все таким красивые.
На вылет.
Кажется, что Сочи все еще тренерует ChatGPT
единственная ничья добыта с помощью судьи. не засчитал два гола динамовцев и не назначил пенальти
Надо менять тренера. Федотов ставить
