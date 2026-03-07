Хавбек «Факела» Якимов: «Большую часть своих доходов сразу инвестирую. Когда закончится СВО и начнется выздоровление экономики, процентов 50–100 можно будет заработать на акциях»
Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов рассказал о своих инвестициях.
– Правда, что ты разбираешься в акциях и собираешь инвестиционный портфель?
– Не могу назвать себя экспертом, но стараюсь и в этом направлении развиваться, интересуюсь вопросами пассивного инвестирования. Есть довольно сбалансированный портфель. Большую часть своих доходов сразу инвестирую.
Как-то наткнулся на одного блогера – начал смотреть видео о вариантах и инструментах инвестирования. Заинтересовался, начал читать литературу – «Путь к финансовой свободе» Бодо Шефера, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самуэля Клейсона, «Квадрант денежного потока» Роберта Кийосаки. Как-то так и сформировалась готовность к долгосрочному инвестированию. Уже лет шесть этим занимаюсь. Вкладываю свободные деньги в акции, облигации и так далее.
Я не эксперт, чтобы давать советы. Рисков много. Геополитика вмешивается: санкции, цены на нефть. Когда закончится СВО и начнется выздоровление экономики, процентов 50–100 можно будет заработать на акциях. Но и сейчас приходят дивиденды с облигаций – федерального займа и корпоративных. Где-то 13%, где-то 20% – все по-разному, – сказал Якимов.
Ещё и байки лепит про 13%, 20% итд.
Когда сейчас лучшее предложение на рынке по ОФЗ ( облигации федерального займа) это ставка в 8,5% годовых по ОФЗ-ПД с погашением по номиналу в 2031 году.
Вообще не представляю идиотов , которые при нынешнем положении, начиная с 2022 года, инвестируют в ОФЗ .
Которое нахрен никому не упало и даже не покрывает реальную инфляцию
Это около 11% годовых
Как говорится пруфы в студию твоих наваров
Ещё не так давно по этому калу даже аукционы по размещению отменяли, один за одним, из-за полного отсутствия спроса и интереса к этим гос облигашкам
Покажи прямо сейчас такое предложение .
Я вот не вижу нигде .
А то что было, условно, при ключевой ставке центрбанка в 21 % , тут не актуально .
Я сказал "прямо сейчас" .
При размере ключевой ставки в 20-22% купоны по офз вообще могут варироваться и в намного более выскоких диапазаонах.
В плече от 12 до 18% годовых +-.
В зависимости от длительности срока до погашения по номиналу
А после Навруза подождать и опять покупать !
ОФЗ 26238
Так ключевая сейчас не 21%