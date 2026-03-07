«Когда кажется, что дно достигнуто... Игроки и зрители вынуждены ждать 10 минут при нулевой температуре». Радимов о задержке матча «Пари НН» – «Сочи» из-за проблем с гарнитурой у судьи
Радимов о задержке матча «Пари НН» – «Сочи»: дно всегда можно пробить.
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на задержку начала матча «Пари НН» – «Сочи» (2:1, второй тайм) из-за проблем с гарнитурой у главного судьи Яна Бобровского.
«Когда кажется, что дно достигнуто, его всегда можно пробить.
То ли из-за батареек, то ли по другой причине, но уже размятые футболисты и зрители вынуждены были ждать 10 минут при почти нулевой температуре начала матча в Нижнем Новгороде.
От нашего судейства можно ждать чего угодно!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Бобровский отсудил нормально, кстати, подходит под критерии нормального судьи от Мостового, ведь Ян играл в футбол на проф уровне, понимает нюансы и умеет чеканить!
Лично я думаю, что дно у нас достигнуто далеко не в судействе, а в том, что футболисты клубов, которые нафиг никому не нужны получают миллионы (не рублей) из бюджета. Ради кого они существуют? Ради Радимовых? Простите за тавтологию... Такой же нужный эксперт как и эти футбольные клубы.