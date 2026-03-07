  • Спортс
  «Когда кажется, что дно достигнуто... Игроки и зрители вынуждены ждать 10 минут при нулевой температуре». Радимов о задержке матча «Пари НН» – «Сочи» из-за проблем с гарнитурой у судьи
Радимов о задержке матча «Пари НН» – «Сочи»: дно всегда можно пробить.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на задержку начала матча «Пари НН» – «Сочи» (2:1, второй тайм) из-за проблем с гарнитурой у главного судьи Яна Бобровского. 

«Когда кажется, что дно достигнуто, его всегда можно пробить.

То ли из-за батареек, то ли по другой причине, но уже размятые футболисты и зрители вынуждены были ждать 10 минут при почти нулевой температуре начала матча в Нижнем Новгороде.

От нашего судейства можно ждать чего угодно!» – написал Радимов в своем телеграм-канале. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое забавное, что на скрине из трансляции на трибунах можно увидеть буквально 0 зрителей.
Ответ Источник в сборной России
Самое забавное, что на скрине из трансляции на трибунах можно увидеть буквально 0 зрителей.
да не, есть вон несколько
Ужас, 10 минут ждали. Пошла мода гнать на судей короче по пустякам. Лайков больше.
Ответ Удар Кержакова
Ужас, 10 минут ждали. Пошла мода гнать на судей короче по пустякам. Лайков больше.
А если бы не починили и начали так, он бы первый горлопанил, что забили на такой важный аспект и не настроили, Буланов странный...

Бобровский отсудил нормально, кстати, подходит под критерии нормального судьи от Мостового, ведь Ян играл в футбол на проф уровне, понимает нюансы и умеет чеканить!
Ответ Удар Кержакова
Ужас, 10 минут ждали. Пошла мода гнать на судей короче по пустякам. Лайков больше.
Ваш сарказм максимально неуместен. Разогретый спортсмен за 10 минут на холоде рискует получить травму буквально в любом единоборстве и техническом действии. Это вовсе не пустяк.
Ну есчесно, заранее гарнитуру не настроить/проверить - реально стыдоба
Извините, а кто-нибудь видит тех, кто ждал эти 10 минут?
Лично я думаю, что дно у нас достигнуто далеко не в судействе, а в том, что футболисты клубов, которые нафиг никому не нужны получают миллионы (не рублей) из бюджета. Ради кого они существуют? Ради Радимовых? Простите за тавтологию... Такой же нужный эксперт как и эти футбольные клубы.
Когда кажется, что дно достигнуто, Радимов открывает рот и обнаруживает новый уровень.
Я без шуток не очень понял: а когда начался матч, сразу потеплело?
Наброс на пустом месте. Очень уж любит Владислав льстить публике. Всегда выбирает актуальную повестку
Если болельщики были размяты, то им бы эти 10 минут не повредили....
Когда кажется, что достигнуто, Радимов высирает очередное очень важное мнение
