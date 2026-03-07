«Когда кажется, что дно достигнуто... Игроки и зрители вынуждены ждать 10 минут при нулевой температуре». Радимов о задержке матча «Пари НН» – «Сочи» из-за проблем с гарнитурой у судьи

Радимов о задержке матча «Пари НН» – «Сочи»: дно всегда можно пробить.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на задержку начала матча «Пари НН » – «Сочи » (2:1, второй тайм) из-за проблем с гарнитурой у главного судьи Яна Бобровского.

«Когда кажется, что дно достигнуто, его всегда можно пробить.

То ли из-за батареек, то ли по другой причине, но уже размятые футболисты и зрители вынуждены были ждать 10 минут при почти нулевой температуре начала матча в Нижнем Новгороде.

От нашего судейства можно ждать чего угодно!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»