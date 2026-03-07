Альба об 1:1 с «Балтикой»: «Если бы «Ростов» проиграл, был бы кошмар. У нас было много моментов»
Джонатан Альба: если бы «Ростов» проиграл «Балтике», был бы кошмар.
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги матча с «Балтикой» в 20-м туре Мир РПЛ (1:1).
– У нас были хорошие моменты, не забили пенальти. Мы никогда на тренировках не разыгрываем ситуацию, что в штрафную соперника приходит наш вратарь. Он отвлек на себя соперника, значит, Роналдо был более свободен.
– Поняли ли, почему отменили ваш гол в первом тайме?
– Не успел. Если ВАР отменил, значит, был офсайд.
У нас не только Миронов тренирует пенальти. Посмотрим, что будет в будущем. Если бы мы проиграли, был бы кошмар. У нас было много моментов, – сказал Альба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Нормально Ростов играл. Незащитанный гол , незабитый пенальти - игра есть. И результат будет. С учетом потерь в межсезонье - все нормально у Ростова , а вот Балтика будет и дальше терять очки. Не впечатлили сегодня
Качество игры "Балтики"низое: играют грубо - 4 предупреждения и пенальти. Единственно что бегут. У "Ростова" игра шла и в пас и соперника встречали не грубо, в отличии от калининградцев. Но, вмешательство ВАР и низкая квалификация судьи остановила энергетический запал ростовчан. К счастью они продолжали бороться. За судейскую бесграмотность надо уже начинать наказывать и сидящих на ВАРе судей. Чувствуют свою безнаказанность они вмешиваются по чём зря в действо футбола и отбирают права главого судьи на поле, влияют на результат и настрой футболистов и болельщиков.
Ну в целом Ростов на большее наиграл - гол незасчитанный этими сцаными линиями, пенальти незабитый и вот забитый гол. У Балтики гол забитый и момент кроме бестолкового удара головой Филина в хорошей ситуации прямо в Ятимова. Ощущается нехватка Талалаева на бровке ибо он главный архитектор и лидер этой Балтики. )
