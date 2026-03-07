Альба об 1:1 с «Балтикой»: «Если бы «Ростов» проиграл, был бы кошмар. У нас было много моментов»

Джонатан Альба: если бы «Ростов» проиграл «Балтике», был бы кошмар.

Главный тренер «Ростова » Джонатан Альба подвел итоги матча с «Балтикой» в 20-м туре Мир РПЛ (1:1).

– У нас были хорошие моменты, не забили пенальти. Мы никогда на тренировках не разыгрываем ситуацию, что в штрафную соперника приходит наш вратарь. Он отвлек на себя соперника, значит, Роналдо был более свободен.

– Поняли ли, почему отменили ваш гол в первом тайме?

– Не успел. Если ВАР отменил, значит, был офсайд.

У нас не только Миронов тренирует пенальти. Посмотрим, что будет в будущем. Если бы мы проиграли, был бы кошмар. У нас было много моментов, – сказал Альба.