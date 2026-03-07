  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Балтики» Нагайцев об 1:1 с «Ростовом»: «Судья мог более равномерно оценивать эпизоды. Ничья нас не устроила, пытались разыгрывать, а соперник совсем упростил игру»
Видео
13

Тренер «Балтики» Нагайцев об 1:1 с «Ростовом»: «Судья мог более равномерно оценивать эпизоды. Ничья нас не устроила, пытались разыгрывать, а соперник совсем упростил игру»

Тренер «Балтики» об 1:1 с «Ростовом»: судья мог равномернее оценивать эпизоды.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев раскритиковал судейство в игре с «Ростовом» (1:1) в 20-м туре Мир РПЛ.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым

«По содержанию сказать тяжело, обе команды играют в футбол с длинными передачами и сбросами. Мы пытались что‑то разыгрывать, а «Ростов» совсем упростил игру. Тяжело, что упустили победу.

Считаю, что судья мог более равномерно оценивать эпизоды. У нас были желтые карточки, фолов столько… Хотя соперник не меньше фолил. Сказалась тяжелая дорога, накануне не тренировались.

Нас не устроила ничья», – сказал Нагайцев.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoВасилий Казарцев
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoМатч ТВ
logoЮрий Нагайцев
logoРостов
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем апеллировать к судейству, если при справедливом сулействе Ростов должен был победить? Совсем берега попутали от вседозволенности?
Ответ Архитектор Мендисабаль
Зачем апеллировать к судейству, если при справедливом сулействе Ростов должен был победить? Совсем берега попутали от вседозволенности?
Они вообще попухли, что-ли? Балтика ещё и на судейство жалуется! Да ей эту ничью Казарцев с ВАР просто подарили.
Опять этих засудили. Это при том, что именно из-за точно такой же отмены гола, из-за которой этот Нагайцев стыдно ныл неделю назад, Балтика сегодня хотя бы 1 очко набрали. Фу, как некрасиво.
Наглость второе счастье.
Прилететь в Ростов-на-Дону на самолёте и жаловаться на тяжёлую дорогу? 🤦‍♀️
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Прилететь в Ростов-на-Дону на самолёте и жаловаться на тяжёлую дорогу? 🤦‍♀️
Алексеич, самолёт то не гражданский был, комфорта было мало, стюардес симпатичных не было.
Ответ zanuda59
Алексеич, самолёт то не гражданский был, комфорта было мало, стюардес симпатичных не было.
АН-24?
Ещё про две ключевые ошибки Казарцева забыл сказать Нагайцев: поставил пенальти и засчитал гол Ростова.
Вот это удивительно слышать.
Обычно та команда которая имеет больше фолов как раз не «играет»
А то, что Ростов играл «просто» это проблема Балтики.
Я вот хорошо видел, что Ростов очень четко чертил передачи и была видна мысль.
А вот у Балтики сегодня были только забросы во фланг и рывки. Длинные пасы и всё. Всегда думал, что именно это одна из характеристик ю простой игры.
Титков, Манелов, Йенне, ноль полезных действий. Андраде тоже сегодня не очень сыграл
И Балтика тоже выбивала наперед постоянно, где невысокие крайки у нас, в итоге бей беги матч
Короче особых претензий нет
Нагайцеву надо успокоиться и не примерять лавры победителей. Посмотрим на Балтику в следующем сезоне, вот тогда и будет понятно, это вспышка феномен или закономерность. Из грязи в князи, не получится
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Миронов из «Ростова» не забил «Балтике» пенальти, назначенный за фол Андраде на Мелехине. Хавбек пробил над перекладиной
7 марта, 15:40Фото
Казарцев отменил гол «Ростова» в ворота «Балтики» из-за офсайда у Голенкова – после 4 минут проверки. ВАР вмешивался в каждом из 9 матчей после возобновления РПЛ
7 марта, 14:15Фото
Рекомендуем
Главные новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
10 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
26 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
36 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
48 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
40 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем