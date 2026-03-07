Тренер «Балтики» Нагайцев об 1:1 с «Ростовом»: «Судья мог более равномерно оценивать эпизоды. Ничья нас не устроила, пытались разыгрывать, а соперник совсем упростил игру»

Тренер «Балтики» об 1:1 с «Ростовом»: судья мог равномернее оценивать эпизоды.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев раскритиковал судейство в игре с «Ростовом » (1:1) в 20-м туре Мир РПЛ .

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым .

«По содержанию сказать тяжело, обе команды играют в футбол с длинными передачами и сбросами. Мы пытались что‑то разыгрывать, а «Ростов» совсем упростил игру. Тяжело, что упустили победу.

Считаю, что судья мог более равномерно оценивать эпизоды. У нас были желтые карточки, фолов столько… Хотя соперник не меньше фолил. Сказалась тяжелая дорога, накануне не тренировались.

Нас не устроила ничья», – сказал Нагайцев.