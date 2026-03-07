Тренер «Балтики» Нагайцев об 1:1 с «Ростовом»: «Судья мог более равномерно оценивать эпизоды. Ничья нас не устроила, пытались разыгрывать, а соперник совсем упростил игру»
Тренер «Балтики» об 1:1 с «Ростовом»: судья мог равномернее оценивать эпизоды.
Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев раскритиковал судейство в игре с «Ростовом» (1:1) в 20-м туре Мир РПЛ.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
«По содержанию сказать тяжело, обе команды играют в футбол с длинными передачами и сбросами. Мы пытались что‑то разыгрывать, а «Ростов» совсем упростил игру. Тяжело, что упустили победу.
Считаю, что судья мог более равномерно оценивать эпизоды. У нас были желтые карточки, фолов столько… Хотя соперник не меньше фолил. Сказалась тяжелая дорога, накануне не тренировались.
Нас не устроила ничья», – сказал Нагайцев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Обычно та команда которая имеет больше фолов как раз не «играет»
А то, что Ростов играл «просто» это проблема Балтики.
Я вот хорошо видел, что Ростов очень четко чертил передачи и была видна мысль.
А вот у Балтики сегодня были только забросы во фланг и рывки. Длинные пасы и всё. Всегда думал, что именно это одна из характеристик ю простой игры.