«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений в адрес судьи в матче с «Сочи»
«Спартак» оштрафовали на 20 тысяч за поведение болельщиков.
«Спартаку» выписали штраф за поведение болельщиков в гостевой игре с «Сочи» (3:2) в 19-м туре Мир РПЛ.
«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 20 000 рублей», – говорится в решении КДК.
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы понял если матч был домашний то наверное можно говорить о штрафе, но Спартак играл в гостях и он как бы не несёт ответственность за то что происходит на стадионе. Я бы не платил этот штраф, зачем потакать этим поборам?
Сцдья, надо признать, заслужил эти выкрики в свой адрес. В более значимом фоле на Угальде судья пенку проигнорировал, а за потягивание за майку Литвиновым игрока Сочи, который убегал чёрти куда от ворот, и завалился вперёд, а не назад, ставит на точку. Двойные стандарты какие-то
А что кричали-то и кому? Если в сторону руководства РПЛ, то кричали по делу.
Забавно, конечно. Обычным людям в жизни назначают очень существенные штрафы в сравнении с доходами, а в футболе штрафы как комариные укусы. Откуда они берут эти смешные суммы? Не позорились бы такое называть штрафом для футбольного клуба)
Приморский край г находка болельщик с10 лет футбольный / хоккейнный спартак надо возрождать тренира Олега Романова при нём спартак 10 лет чемпионам Андрей
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем