«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений в адрес судьи в матче с «Сочи»

«Спартак» оштрафовали на 20 тысяч за поведение болельщиков.

«Спартаку» выписали штраф за поведение болельщиков в гостевой игре с «Сочи» (3:2) в 19-м туре Мир РПЛ.

«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 20 000 рублей», – говорится в решении КДК.

