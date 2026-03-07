  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений в адрес судьи в матче с «Сочи»
8

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений в адрес судьи в матче с «Сочи»

«Спартак» оштрафовали на 20 тысяч за поведение болельщиков.

«Спартаку» выписали штраф за поведение болельщиков в гостевой игре с «Сочи» (3:2) в 19-м туре Мир РПЛ. 

«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 20 000 рублей», – говорится в решении КДК. 

КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
logoСпартак
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
болельщики
деньги
Евгений Буланов
logoсудьи
КДК РФС
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы понял если матч был домашний то наверное можно говорить о штрафе, но Спартак играл в гостях и он как бы не несёт ответственность за то что происходит на стадионе. Я бы не платил этот штраф, зачем потакать этим поборам?
Сцдья, надо признать, заслужил эти выкрики в свой адрес. В более значимом фоле на Угальде судья пенку проигнорировал, а за потягивание за майку Литвиновым игрока Сочи, который убегал чёрти куда от ворот, и завалился вперёд, а не назад, ставит на точку. Двойные стандарты какие-то
А что кричали-то и кому? Если в сторону руководства РПЛ, то кричали по делу.
Забавно, конечно. Обычным людям в жизни назначают очень существенные штрафы в сравнении с доходами, а в футболе штрафы как комариные укусы. Откуда они берут эти смешные суммы? Не позорились бы такое называть штрафом для футбольного клуба)
Приморский край г находка болельщик с10 лет футбольный / хоккейнный спартак надо возрождать тренира Олега Романова при нём спартак 10 лет чемпионам Андрей
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
3 марта, 10:21
Матч «Сочи» – «Спартак» начнется в понедельник в 15:00, объявила РПЛ. Игра не состоялась сегодня из-за режима беспилотной опасности
1 марта, 16:35
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «От правительства сигналов нет. Выпил бы человек один-два бокала, и что? От запрета мы теряем несколько миллиардов рублей»
11 января, 09:22
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
21 минуту назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
31 минуту назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
43 минуты назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
58 минут назад
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
5 минут назадВидео
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
35 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем