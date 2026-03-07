Мадонна о просьбе «Сельты» найти футболку, в которой она выступала в 1990-м: «Она хранится у меня в архиве! Я ношу ее и мысленно представляю вашу команду! ♥️»
Мадонна ответила на просьбу «Сельты» найти футболку.
Мадонна отреагировала на просьбу президента «Сельты» Мариан Моуриньо найти футболку, в которой она выступала в 1990 году на клубном стадионе.
«Эта футболка хранится у меня в архиве! Я ношу ее и мысленно представляю вашу команду!! ♥️» – написала певица.
«Сельта» ищет футболку Мадонны с концерта в Виго – почти через 36 лет. Обратилась даже президент Моуринью!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мадонны
Прикиньте, если бы правду сказала: "я понятия не имею, как сняла эту тряпку 36 лет назад, так и забыла о её существовании". Как минимум, это было бы весело)
Ну так отдаст или нет?)