  Мадонна о просьбе «Сельты» найти футболку, в которой она выступала в 1990-м: «Она хранится у меня в архиве! Я ношу ее и мысленно представляю вашу команду! ♥️»
22

Мадонна о просьбе «Сельты» найти футболку, в которой она выступала в 1990-м: «Она хранится у меня в архиве! Я ношу ее и мысленно представляю вашу команду! ♥️»

Мадонна ответила на просьбу «Сельты» найти футболку.

Мадонна отреагировала на просьбу президента «Сельты» Мариан Моуриньо найти футболку, в которой она выступала в 1990 году на клубном стадионе. 

«Эта футболка хранится у меня в архиве! Я ношу ее и мысленно представляю вашу команду!! ♥️» – написала певица. 

«Сельта» ищет футболку Мадонны с концерта в Виго – почти через 36 лет. Обратилась даже президент Моуринью!

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мадонны
22 комментария
Мостовой: я не удивлен, что Мадонна фантазирует обо мне
Ответ pit4er
Мостовой: я не удивлен, что Мадонна фантазирует обо мне
Ну фантазирует, а дальше то что?
Ответ pit4er
Мостовой: я не удивлен, что Мадонна фантазирует обо мне
В фантазиях все давно уже придумано!
Просто ответила так, чтобы не оскорблять тем, что понятия не имеет где она)
Прикиньте, если бы правду сказала: "я понятия не имею, как сняла эту тряпку 36 лет назад, так и забыла о её существовании". Как минимум, это было бы весело)
Ответ Полуэктов Пётр
Просто ответила так, чтобы не оскорблять тем, что понятия не имеет где она) Прикиньте, если бы правду сказала: "я понятия не имею, как сняла эту тряпку 36 лет назад, так и забыла о её существовании". Как минимум, это было бы весело)
Ответ действительно странный

Ну так отдаст или нет?)
До сих пор ей дома полы моет,очень хорошее качество.
Мостовой может выручить Мадонну и предложить свою). Правда более поздних лет
То есть, поле.ала получается
Интересно, кого представлял певец ртом Шаман, когда лизал лед?
Ответ kruZ
Интересно, кого представлял певец ртом Шаман, когда лизал лед?
догадайся с трех раз
Ответ kruZ
Интересно, кого представлял певец ртом Шаман, когда лизал лед?
Дмитрия Анатольича?
Махачев: Марадона?
