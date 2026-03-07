Мадонна о просьбе «Сельты» найти футболку, в которой она выступала в 1990-м: «Она хранится у меня в архиве! Я ношу ее и мысленно представляю вашу команду! ♥️»

Мадонна ответила на просьбу «Сельты» найти футболку.

Мадонна отреагировала на просьбу президента «Сельты» Мариан Моуриньо найти футболку, в которой она выступала в 1990 году на клубном стадионе.

«Эта футболка хранится у меня в архиве! Я ношу ее и мысленно представляю вашу команду!! ♥️» – написала певица.

