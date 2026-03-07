«Решено отказаться от зарубежной геометрии Евклида и использовать геометрию Лобачевского, позволяющую параллельным прямым пересекаться». Экс-генсек РФС Воробьев о судействе в РПЛ
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высмеял ситуацию с судейством в Мир РПЛ.
«Еще немного о судействе по наследию 19-го тура чемпионата России по футболу. Вчерась в ресторане «Отомщенный Грибоедов» состоялась экстренная встреча руководства РФС и РПЛ с тремя великими геометрами: Евклидом, Риманом и Лобачевским. Она была посвящена работе ВАР при определении положения вне игры. В качестве почетного гостя присутствовал президент академии Платона.
После потребления фирменных блюд и обсуждения форменного судейского безобразия были приняты следующие решения. Они вступают в силу с 20-го тура.
Во-первых, над входом в судейскую комнату, где восседают служители ВАР, повесить растяжку: «Не геометр да не войдет».
Во-вторых, отказаться от использования зарубежной геометрии Евклида при определении офсайда.
В-третьих, использовать отечественную геометрию Лобачевского, позволяющую параллельным прямым пересекаться, и, таким образом, трактовать эпизод в зависимости от значимости спонсоров играющих команд.
В-четвертых, признать правоту автора «Скотного двора российского футбола», что перед ВАР все равны, но некоторые равнее.
В-пятых, в случае разногласия судейских решений со здравым смыслом считать последнего Евклидовой редиской», – сказал Воробьев.
Это распространённое заблуждение что в геометрии Лобачевского обычные параллельные прямые пересекаются. Нет конечно. И так в АБСОЛЮТНО любой геометрии.
Вброс гавна на вентилятор, даже не разбираясь в теме... Хотели красиво завернуть мысль, а получилось оскорбление 🤦