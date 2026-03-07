  • Спортс
  • «Решено отказаться от зарубежной геометрии Евклида и использовать геометрию Лобачевского, позволяющую параллельным прямым пересекаться». Экс-генсек РФС Воробьев о судействе в РПЛ
92

Бывший генсек РФС высмеял ситуацию с судейством в России.

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высмеял ситуацию с судейством в Мир РПЛ.

«Еще немного о судействе по наследию 19-го тура чемпионата России по футболу. Вчерась в ресторане «Отомщенный Грибоедов» состоялась экстренная встреча руководства РФС и РПЛ с тремя великими геометрами: Евклидом, Риманом и Лобачевским. Она была посвящена работе ВАР при определении положения вне игры. В качестве почетного гостя присутствовал президент академии Платона.

После потребления фирменных блюд и обсуждения форменного судейского безобразия были приняты следующие решения. Они вступают в силу с 20-го тура.

Во-первых, над входом в судейскую комнату, где восседают служители ВАР, повесить растяжку: «Не геометр да не войдет».

Во-вторых, отказаться от использования зарубежной геометрии Евклида при определении офсайда.

В-третьих, использовать отечественную геометрию Лобачевского, позволяющую параллельным прямым пересекаться, и, таким образом, трактовать эпизод в зависимости от значимости спонсоров играющих команд.

В-четвертых, признать правоту автора «Скотного двора российского футбола», что перед ВАР все равны, но некоторые равнее.

В-пятых, в случае разногласия судейских решений со здравым смыслом считать последнего Евклидовой редиской», – сказал Воробьев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Евро-Футбол»
logoАнатолий Воробьев
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это лайк господа, лайк!!! 👍👍👍
Ответ Aleks Dir
Это лайк господа, лайк!!! 👍👍👍
Комментарий скрыт
Шутить изволишь? Ну шути-шути
Ответ luu
Шутить изволишь? Ну шути-шути
Да ещё и интеллектуально))
Ответ I10ff
Да ещё и интеллектуально))
Комментарий скрыт
Побольше бы таких шуток
Ответ Юрий Кузин_1116847326
Побольше бы таких шуток
Комментарий скрыт
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Комментарий скрыт
В бесконечном исчислении пересекаются. Одна из теорий. Понять это почти невозможно. Всё что выше 2 курса университета по высшей математике нам не понять😁. Простыми словами - видишь суслика, нет, а он есть
Придумали новую историю, придумаем и геометрию
Ответ Дональд Трефузис
Придумали новую историю, придумаем и геометрию
А что, независимая национальная геометрия отличает вписывается в царский тренд импортозамещения.
Ответ Дональд Трефузис
Придумали новую историю, придумаем и геометрию
Сила тяжести запрещенна, на территории Российской Федерации.😁😁😁
Гениальный коммент))
Ответ Император Плутона
Гениальный коммент))
Комментарий скрыт
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Комментарий скрыт
При чем тут параллельные Лобачевского?)) Он просто про другое, про то, что их параллельные не параллельные))
Ты против меня прешь? Ты против Лобачевского прешь, Римана! (с) Мажич
Не, ну тут мое почтение, чертовки хорошо!
Параллельные прямые в геометрии Лобачевского не пересекаются. Хватит уже разводить наркоманию.
Ответ Nuruder
Параллельные прямые в геометрии Лобачевского не пересекаются. Хватит уже разводить наркоманию.
Точно, там ещё есть сверхпараллельные, которые тоже не пересекаются
Взял и принизил Лобачевского...

Это распространённое заблуждение что в геометрии Лобачевского обычные параллельные прямые пересекаются. Нет конечно. И так в АБСОЛЮТНО любой геометрии.

Вброс гавна на вентилятор, даже не разбираясь в теме... Хотели красиво завернуть мысль, а получилось оскорбление 🤦
Ответ Artuom Batishev
Взял и принизил Лобачевского... Это распространённое заблуждение что в геометрии Лобачевского обычные параллельные прямые пересекаются. Нет конечно. И так в АБСОЛЮТНО любой геометрии. Вброс гавна на вентилятор, даже не разбираясь в теме... Хотели красиво завернуть мысль, а получилось оскорбление 🤦
Луч света в темном царстве.
Ответ Artuom Batishev
Взял и принизил Лобачевского... Это распространённое заблуждение что в геометрии Лобачевского обычные параллельные прямые пересекаются. Нет конечно. И так в АБСОЛЮТНО любой геометрии. Вброс гавна на вентилятор, даже не разбираясь в теме... Хотели красиво завернуть мысль, а получилось оскорбление 🤦
Это да. Параллельные прямые нигде никогда ни в какой из геометрий не пересекаются. На то они и параллельные. У Лобачевского совсем про другое.
Рекомендуем