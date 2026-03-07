  • Спортс
  • МИД Ирана показал фото разрушенного стадиона в Тегеране: «Он стал целью тех самых США, президент которых получил Премию мира. Будет ли комментарий от ФИФА или МОК?!»
МИД Ирана показал фото разрушенного стадиона в Тегеране: «Он стал целью тех самых США, президент которых получил Премию мира. Будет ли комментарий от ФИФА или МОК?!»

В МИД Ирана показали разрушенный стадион в Тегеране на фоне ударов по стране.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опубликовал фото стадиона в Тегеране, разрушенного в результате атак Израиля и США. 

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие его страны в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю и базам США в соседних странах.

«Уважаемая ФИФА, уважаемый МОК, это спортивный комплекс «Азади» в Тегеране, футбольный стадион, который стал целью тех самых Соединенных Штатов, президент которых получил от ФИФА Премию мира.

Будет ли какой-нибудь комментарий от ФИФА или МОК?!» – написал Багаи. 

Фото: x.com/IRIMFA_SPOX

Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА. Президент США получил награду на жеребьевке ЧМ-2026

В Иране рассказали о разрушении ледового дворца после ракетных атак США и Израиля: «Уникальный исторический комплекс полностью уничтожен». Арена в Тегеране была открыта в 1974-м

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Эсмаила Багаи в Х
Комментарий конечно же будет, скоро Ирана вышвврнут из Чемпионата мира
Ответ arajanarm
Комментарий конечно же будет, скоро Ирана вышвврнут из Чемпионата мира
Комментарий скрыт
Ответ Proforg
Комментарий скрыт
Не, Израилю. А то сами они с 70-х годов не попадали.
Ладно стадион. Но про Хинд Раджаб или девочек из иранской школы не хотят что-нибудь мировые организации сказать? Стадион можно восстановить, а детей не вернуть.
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Ладно стадион. Но про Хинд Раджаб или девочек из иранской школы не хотят что-нибудь мировые организации сказать? Стадион можно восстановить, а детей не вернуть.
Все засунули что-то куда-то.
Просто ужасно
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Ладно стадион. Но про Хинд Раджаб или девочек из иранской школы не хотят что-нибудь мировые организации сказать? Стадион можно восстановить, а детей не вернуть.
Это же неправильные дети, "некошерные" потомки гоев.
Это демократические божественные бомбы, очевидно же. А люди умирают от неверия в божественную демократию Донни.
Ответ deadjoker
Это демократические божественные бомбы, очевидно же. А люди умирают от неверия в божественную демократию Донни.
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Комментарий скрыт
Какой же ты дремучий, Иванов.
Нечего было строить стадион на месте, куда прилетит ракета!
Ответ Верховный Лорд
Нечего было строить стадион на месте, куда прилетит ракета!
Этот стадион причинил боль бомбам и ракетам США и Израиля. Давайте помолимся за них.
Ответ Артем Л
Этот стадион причинил боль бомбам и ракетам США и Израиля. Давайте помолимся за них.
Спасибо за внимание к этому вопросу!©️
Согласно теории многих уникумов, если ты ничего не присоединяешь, то имеешь право на всë. А то что потом станет со страной неважно. Ливия в пример
Ответ Андрей Балабаев
Согласно теории многих уникумов, если ты ничего не присоединяешь, то имеешь право на всë. А то что потом станет со страной неважно. Ливия в пример
Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан. Куба на подходе.
Ответ Андрей Балабаев
Согласно теории многих уникумов, если ты ничего не присоединяешь, то имеешь право на всë. А то что потом станет со страной неважно. Ливия в пример
При том Израиль уже и Ливан, и Сирию прибеднил
Конечно, будет. Ещё одна Нобелевская (ну или какая-нибудь) премия мира peace deal’у😼
Инфантино лайкнул фото, наверное. И пополз обратно к пятой точке рыжего пса.
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Инфантино лайкнул фото, наверное. И пополз обратно к пятой точке рыжего пса.
Пришла методичка от врагов Отечества ?
Поссорить Дональда Фредовича с Владимиром Владимировичем ?
занимательная география Донни. Главную опасность для рядового жителя условного Денвера представляют: Иран, Венесуэла, Куба и внезапно Гренландия. Видимо там пингвины людоеды специально натасканные на граждан США :))
Ответ deadjoker
занимательная география Донни. Главную опасность для рядового жителя условного Денвера представляют: Иран, Венесуэла, Куба и внезапно Гренландия. Видимо там пингвины людоеды специально натасканные на граждан США :))
Только пингвины в Гренландии не обитают...
Ответ Vitto
Только пингвины в Гренландии не обитают...
Испортил песню мужику …
Он думал Гренландия - это часть Антарктиды !

P.S. А разве это не так ?
понастроили стадионы, больницы, школы, американской бомбе упасть некуда
Армии имени Джеффри Эпштейна плевать на стадионы, плевать на умерших детей, никакой эмпатии нет и не будет. А нам, как современникам этого дегенеративного поколения западных элит, приходится смотреть на это и просто ждать, когда эволюция там возьмет наконец свое, но есть большая вероятность, что это в ближайшее время не произойдет.
Ответ Виктор Ш.
Армии имени Джеффри Эпштейна плевать на стадионы, плевать на умерших детей, никакой эмпатии нет и не будет. А нам, как современникам этого дегенеративного поколения западных элит, приходится смотреть на это и просто ждать, когда эволюция там возьмет наконец свое, но есть большая вероятность, что это в ближайшее время не произойдет.
А что, российские ракеты и дроны не попадают по болницам и жилым домам? Война, бомбы будут падать куда угодно, в том числе и на мирные объекты
Рекомендуем