МИД Ирана показал фото разрушенного стадиона в Тегеране: «Он стал целью тех самых США, президент которых получил Премию мира. Будет ли комментарий от ФИФА или МОК?!»

В МИД Ирана показали разрушенный стадион в Тегеране на фоне ударов по стране.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опубликовал фото стадиона в Тегеране, разрушенного в результате атак Израиля и США.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие его страны в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю и базам США в соседних странах.

«Уважаемая ФИФА, уважаемый МОК, это спортивный комплекс «Азади» в Тегеране, футбольный стадион, который стал целью тех самых Соединенных Штатов, президент которых получил от ФИФА Премию мира.

Будет ли какой-нибудь комментарий от ФИФА или МОК?!» – написал Багаи.

Фото: x.com/IRIMFA_SPOX

