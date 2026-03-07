Эвра о Роналду: «Любой клуб принял бы его, если он станет тренером. Криштиану любит быть первым во всем и захотел бы стать величайшим тренером в истории, будучи лучшим игроком»

Эвра: любой клуб принял бы Роналду, если он решит стать тренером.

Бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра порассуждал о возможной тренерской карьере Криштиану Роналду.

– Можем ли мы когда-нибудь увидеть, как Криштиану Роналду войдет в тренерский штаб после завершения карьеры? Может ли он тренировать «Манчестер Юнайтед»?

– Криштиану Роналду сейчас сосредоточен на том, чтобы забить 1000 голов. Я скорее вижу, что в будущем Криштиану станет владельцем футбольного клуба, как и я, а не пойдет в тренерскую работу.

Криштиану любит быть первым во всем, поэтому если бы он решился на это, то захотел бы стать величайшим тренером всех времен, как он стал таковым как игрок. Думаю, любой клуб принял бы его в качестве главного тренера, если бы он захотел.

– Может ли Криштиану Роналду стать таким же тренером, как Зинедин Зидан?

– Зинедин Зидан – идеальный пример. Надеюсь, Криштиану Роналду сможет сделать то же, что и Зизу: выиграть несколько Лиг чемпионов, а затем уйти и наслаждаться отдыхом, – сказал Эвра в интервью Stake.