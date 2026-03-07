  • Спортс
  • Эвра о Роналду: «Любой клуб принял бы его, если он станет тренером. Криштиану любит быть первым во всем и захотел бы стать величайшим тренером в истории, будучи лучшим игроком»
26

Эвра о Роналду: «Любой клуб принял бы его, если он станет тренером. Криштиану любит быть первым во всем и захотел бы стать величайшим тренером в истории, будучи лучшим игроком»

Эвра: любой клуб принял бы Роналду, если он решит стать тренером.

Бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра порассуждал о возможной тренерской карьере Криштиану Роналду. 

Можем ли мы когда-нибудь увидеть, как Криштиану Роналду войдет в тренерский штаб после завершения карьеры? Может ли он тренировать «Манчестер Юнайтед»?

Криштиану Роналду сейчас сосредоточен на том, чтобы забить 1000 голов. Я скорее вижу, что в будущем Криштиану станет владельцем футбольного клуба, как и я, а не пойдет в тренерскую работу.

Криштиану любит быть первым во всем, поэтому если бы он решился на это, то захотел бы стать величайшим тренером всех времен, как он стал таковым как игрок. Думаю, любой клуб принял бы его в качестве главного тренера, если бы он захотел. 

Может ли Криштиану Роналду стать таким же тренером, как Зинедин Зидан?

Зинедин Зидан – идеальный пример. Надеюсь, Криштиану Роналду сможет сделать то же, что и Зизу: выиграть несколько Лиг чемпионов, а затем уйти и наслаждаться отдыхом, – сказал Эвра в интервью Stake. 

Опубликовано: Илья Учватов
26 комментариев
Сложно вообще представить Роналду тренером. Месси, кстати, тоже.
Ответ U
Сложно вообще представить Роналду тренером. Месси, кстати, тоже.
им эти головные боли не нужны. пару десяток дежурных миллионов на своих именах они до конца своих лет и так будут получать.
Ответ U
Сложно вообще представить Роналду тренером. Месси, кстати, тоже.
Комментарий удален пользователем
Не перестает Патрис работать …
Не стёр бы …
Очень сомневаюсь что Роналду сможет стать тренером, как кто то говорил- что бы стать тренером нужно убить в себе игрока.
Роналду - будущий играющий тренер "Спартака".
Книг не будет топ тренером. Нужна харизма, характер, менталка и прочее это разные профессии иметь качество игрока и тренера.
Не понимаю гнобление Арсенала, у них не топовый состав совсем, травмы бывают, чудо, что они лидируют.
Тренерская карьера очень сильно зависит от подшефных игроков. Никогда такой нарцисс, как Роналду, не сможет отдать свою судьбу на откуп потенциально "некрасивым людям", ведь они могут травмировать его эго. Поэтому эти размышления не имеют смысла. Пусть забьет свою 1000 и почивает на лаврах.
Роналду хочет забивать, а тренер должен отдавать
Сейчас футбол большие деньги, некто, не принимает так, лукавит Эвра, когда говорит, любой клуб, принял бы его. Только из за имени не будут.
Рекомендуем