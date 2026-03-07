  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Богатея, футболисты думают, что уже стали частью доминирующего класса. Они не понимают, что их никогда не примут в элиту». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа об «Интер Майами» в Белом доме
46

«Богатея, футболисты думают, что уже стали частью доминирующего класса. Они не понимают, что их никогда не примут в элиту». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа об «Интер Майами» в Белом доме

Аргентинский тренер высказался о встрече игроков «Интер Майами» с Трампом.

Бывший главный тренер «Ривер Плейт», «Банфилда», «Расинг Авельянеда» и других клубов Анхель Каппа высказался о визите «Интер Майами» в Белый дом.

Делегация клуба из Флориды, за который выступает Лионель Месси, встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю победы в Кубке МЛС в 2025 году.

«С тех пор как много лет назад футбол стал самым популярным видом спорта в мире, политики и правители всех идеологических мастей – демократы, тираны или кто угодно еще – ищут поддержки у победителей, особенно у кумиров. Фотографируясь с ними, они думают, что отчасти разделяют их популярность и всеобщее признание.

Как сказал Гатика, чрезвычайно популярный аргентинский боксер 1950-х годов, когда [экс-президент страны] Перон поприветствовал его после боя на стадионе «Луна-Парк»: «Две силы приветствуют друг друга». Таким образом, и, конечно же, непреднамеренно, Гатика преуменьшил политическое значение приветствия Перона.

Бывают времена, моменты, обстоятельства, когда у спортсменов нет возможности избежать корыстных подходов политиков. На чемпионате мира 1978 года именно убийцы из правящей военной хунты вручили трофей аргентинским футболистам. И бывает так, что, несмотря на кажущуюся невозможность, большинство футболистов по-прежнему не обращают внимания на то, что происходит вокруг них вне футбола.

Многие игроки сборной Аргентины 1978 года позже заявили, что они не знали о пытках, убийствах, похищениях и других зверствах, совершенных военными в то время. И это правда. Когда я был в «Уракане» и Секретариат по правам человека пригласил нас посетить ESMA (военно-морскую школу механиков), игроки признались мне, что они понятия не имели, что там произошло, а узнав больше во время осмотра объектов, они выразили тот же ужас, что и остальная часть населения.

Таких игроков, как Марадона, Кантона, Кассели, Сократес, Ланао, Рубен Росси, Ривада из «Баия-Бланки», убитый в результате военного переворота 76-го, очень мало, о них написано в замечательной книге Кике Пейнадо «Левые футболисты». Они существуют, но справедливости ради стоит сказать, что о них тщательно умалчивают. Если они не являются звездами большой величины, у них очень мало возможностей высказывать свое мнение – или их вообще нет.

Напротив, с теми, кто придерживается доминирующей идеологии, не только часто связываются, чтобы они высказали свое мнение, но и хвалят за их политическое «здравомыслие».

Футбол в основном состоит из игроков из беднейших районов, из рабочего класса. Другими словами, из тех, кто больше всего страдает от действий правящей элиты. Однако в системе существуют механизмы, обеспечивающие, как мы знаем, ненависть жертв к своим угнетателям и в то же время желание подражать им.

Вот почему, когда они достигают комфортного или очень комфортного экономического положения, они думают, что уже являются частью доминирующего социального класса, и перенимают не только его образ жизни, но и образ мышления. Они не понимают, что их никогда не примут как новых представителей элитных классов. Деньги никогда не являются пропуском к тому статусу, к которому они стремятся», – написал Каппа.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: блог Анхеля Каппы
logoИнтер Майами
Политика
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoДональд Трамп
Анхель Каппа
Карлос Кассели
logoДиего Марадона
Сократес
logoЭрик Кантона
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Звиздец там у них тренера умные. С экскурсом в историю, прослеживается позиция человека... Наши то, порой, тренера обычное футбольное интервью через губу дают. Не то что какие-то взгляды иметь...
Ответ Красная стрела
Звиздец там у них тренера умные. С экскурсом в историю, прослеживается позиция человека... Наши то, порой, тренера обычное футбольное интервью через губу дают. Не то что какие-то взгляды иметь...
Самое смешное, условный Месси, Де Пауль - это чемпионы мира. А у нас селебрити - это Смолов, Дзюба. Вообще дно футбола.
Ответ Алексей Елистратов
Самое смешное, условный Месси, Де Пауль - это чемпионы мира. А у нас селебрити - это Смолов, Дзюба. Вообще дно футбола.
Ну время неудачное. Просели конечно. Ну может новое поколение что-то даст. И Сафонова, Батракова, в своё время, будем вспоминать другими словами 😁
Попробовал представить, что подобный текст произносят какие нибудь Юран, Семшов или любой другой безработный рос тренер, пытающийся мочить иностранцев. Нет, не получается. Не способны они сказать ничего подобного. Интеллектом не вышли.
Ответ agentkuper
Попробовал представить, что подобный текст произносят какие нибудь Юран, Семшов или любой другой безработный рос тренер, пытающийся мочить иностранцев. Нет, не получается. Не способны они сказать ничего подобного. Интеллектом не вышли.
У них от этого чтива мозг сломается
Ответ agentkuper
Попробовал представить, что подобный текст произносят какие нибудь Юран, Семшов или любой другой безработный рос тренер, пытающийся мочить иностранцев. Нет, не получается. Не способны они сказать ничего подобного. Интеллектом не вышли.
а почему бы условному Семшову не обсудить Трампа?

Чем это отличается от высказывания жителя Аргентины?

то что он высказался насчет своих, так их уже нет 50 лет как
че бояться то? плюс чел старый, пожил
Красиво сказал, чего уж там, так и есть
Ну такое можно и про чемпионов НФЛ,НБА, МЛБ сказать
Да понятно, что притащили для PR Трампа.
Ответ deadjoker
Да понятно, что притащили для PR Трампа.
В США традиция, что победители национальных лиг посещают Белый Дом НБА/НХЛ/МЛБ или как там у них лига бейсбола называется ну и сейчас МЛС
Ответ Артур Крылов
В США традиция, что победители национальных лиг посещают Белый Дом НБА/НХЛ/МЛБ или как там у них лига бейсбола называется ну и сейчас МЛС
Некоторые же эту традицию нарушают.
футболистам сказали чтобы они пришли, и они пришли, возможно даже в контракте было прописано, вряд ли они там особо задумывались об классах и тд
Не думаю,что спортсменам заработавший десятки,а то и сотни млн $,есть дело до правящих элит... Они и так известны и популярны... А вот политикам всех мастей,иметь знакомства со звёздами, только в +++...
Да хрень все это про элиты. Что там делал отец у элитных братьев Кеннеди? А отец Трампа с чего начинал? Разве элитой был тот же Перон, который наверх через военную карьеру пробился? У спортсменов и артистов популярность, и этим пользуется власть. У власти есть государственные рычаги и инструменты, плюс деньги, поэтому ругаться известным людям себе дороже. Вот и все.
Ответ avku
Да хрень все это про элиты. Что там делал отец у элитных братьев Кеннеди? А отец Трампа с чего начинал? Разве элитой был тот же Перон, который наверх через военную карьеру пробился? У спортсменов и артистов популярность, и этим пользуется власть. У власти есть государственные рычаги и инструменты, плюс деньги, поэтому ругаться известным людям себе дороже. Вот и все.
Так элиты тоже различные. Политическая, военная, экономическая, светская и etc. И условному Ротшильду, в общем чихать на условного Трампа. И наоборот.) А "необразованные нувориши", это просто "пыль" которая необходима для напоминания о своей элитной исключительности.
Ответ KoKoc769
Так элиты тоже различные. Политическая, военная, экономическая, светская и etc. И условному Ротшильду, в общем чихать на условного Трампа. И наоборот.) А "необразованные нувориши", это просто "пыль" которая необходима для напоминания о своей элитной исключительности.
А в чем разница элиты военной, политической и спортивной? Или артистической к примеру?) Есть популярность, есть деньги, есть возможности, есть авторитет в своей области, есть возможности детей развивать. Есть политические династии, есть спортивные. А где-то не выходит с династиями. Сколько образованных извращенцев мы знаем хотя бы по файлам Эпштейна, они лучше спортсменов, которых пахали с детства на площадках? Вот уж вряд ли.
Так все спортсмены,не великого ума с минимум образования
Что в этом проговаривании шаблонных левацких тейков умного? Судя по каментам, можно подумать, что Каппа что-то реально оригинальное и глубокое сказал)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
9 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
25 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
35 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
47 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
39 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем