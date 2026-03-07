«Богатея, футболисты думают, что уже стали частью доминирующего класса. Они не понимают, что их никогда не примут в элиту». Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа об «Интер Майами» в Белом доме

Аргентинский тренер высказался о встрече игроков «Интер Майами» с Трампом.

Бывший главный тренер «Ривер Плейт», «Банфилда», «Расинг Авельянеда» и других клубов Анхель Каппа высказался о визите «Интер Майами » в Белый дом.

Делегация клуба из Флориды, за который выступает Лионель Месси , встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю победы в Кубке МЛС в 2025 году.

«С тех пор как много лет назад футбол стал самым популярным видом спорта в мире, политики и правители всех идеологических мастей – демократы, тираны или кто угодно еще – ищут поддержки у победителей, особенно у кумиров. Фотографируясь с ними, они думают, что отчасти разделяют их популярность и всеобщее признание.

Как сказал Гатика, чрезвычайно популярный аргентинский боксер 1950-х годов, когда [экс-президент страны] Перон поприветствовал его после боя на стадионе «Луна-Парк»: «Две силы приветствуют друг друга». Таким образом, и, конечно же, непреднамеренно, Гатика преуменьшил политическое значение приветствия Перона.

Бывают времена, моменты, обстоятельства, когда у спортсменов нет возможности избежать корыстных подходов политиков. На чемпионате мира 1978 года именно убийцы из правящей военной хунты вручили трофей аргентинским футболистам. И бывает так, что, несмотря на кажущуюся невозможность, большинство футболистов по-прежнему не обращают внимания на то, что происходит вокруг них вне футбола.

Многие игроки сборной Аргентины 1978 года позже заявили, что они не знали о пытках, убийствах, похищениях и других зверствах, совершенных военными в то время. И это правда. Когда я был в «Уракане» и Секретариат по правам человека пригласил нас посетить ESMA (военно-морскую школу механиков), игроки признались мне, что они понятия не имели, что там произошло, а узнав больше во время осмотра объектов, они выразили тот же ужас, что и остальная часть населения.

Таких игроков, как Марадона , Кантона , Кассели, Сократес , Ланао, Рубен Росси, Ривада из «Баия-Бланки», убитый в результате военного переворота 76-го, очень мало, о них написано в замечательной книге Кике Пейнадо «Левые футболисты». Они существуют, но справедливости ради стоит сказать, что о них тщательно умалчивают. Если они не являются звездами большой величины, у них очень мало возможностей высказывать свое мнение – или их вообще нет.

Напротив, с теми, кто придерживается доминирующей идеологии, не только часто связываются, чтобы они высказали свое мнение, но и хвалят за их политическое «здравомыслие».

Футбол в основном состоит из игроков из беднейших районов, из рабочего класса. Другими словами, из тех, кто больше всего страдает от действий правящей элиты. Однако в системе существуют механизмы, обеспечивающие, как мы знаем, ненависть жертв к своим угнетателям и в то же время желание подражать им.

Вот почему, когда они достигают комфортного или очень комфортного экономического положения, они думают, что уже являются частью доминирующего социального класса, и перенимают не только его образ жизни, но и образ мышления. Они не понимают, что их никогда не примут как новых представителей элитных классов. Деньги никогда не являются пропуском к тому статусу, к которому они стремятся», – написал Каппа.