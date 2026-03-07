Сантьяго Канисарес: «Не считаю «Реал» конкурентом «Барселоны» в Ла Лиге. Ничья с «Сельтой» была бы самым справедливым результатом»

Сантьяго Канисарес: не считаю «Реал» конкурентом «Барселоны».

Бывший вратарь «Реала », «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес поделился мыслями о матче «сливочных» против «Сельты» в 27-м туре Ла Лиги.

Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 благодаря голу Федерико Вальверде на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

«Ничья была бы самым справедливым результатом. Несмотря на победу, я не считаю «Реал» конкурентом «Барселоны» в Ла Лиге », – сказал Канисарес.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 63 очка после 27 матчей, и отстает от «Барселоны» на 1 балл. У каталонского клуба есть матч в запасе.