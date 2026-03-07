Сантьяго Канисарес: «Не считаю «Реал» конкурентом «Барселоны» в Ла Лиге. Ничья с «Сельтой» была бы самым справедливым результатом»
Сантьяго Канисарес: не считаю «Реал» конкурентом «Барселоны».
Бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес поделился мыслями о матче «сливочных» против «Сельты» в 27-м туре Ла Лиги.
Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 благодаря голу Федерико Вальверде на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.
«Ничья была бы самым справедливым результатом. Несмотря на победу, я не считаю «Реал» конкурентом «Барселоны» в Ла Лиге», – сказал Канисарес.
«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 63 очка после 27 матчей, и отстает от «Барселоны» на 1 балл. У каталонского клуба есть матч в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но главное , с такой Барселоной !
Под перекладину на 5 минуте .
Я не болельщик Барселоны , просто их как правило абсолютно безумный футбол у меня не может не вызывать симпатии 🤷♂️
Позорище!