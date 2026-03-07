  • Спортс
27

Сантьяго Канисарес: «Не считаю «Реал» конкурентом «Барселоны» в Ла Лиге. Ничья с «Сельтой» была бы самым справедливым результатом»

Сантьяго Канисарес: не считаю «Реал» конкурентом «Барселоны».

Бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес поделился мыслями о матче «сливочных» против «Сельты» в 27-м туре Ла Лиги.

Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 благодаря голу Федерико Вальверде на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

«Ничья была бы самым справедливым результатом. Несмотря на победу, я не считаю «Реал» конкурентом «Барселоны» в Ла Лиге», – сказал Канисарес.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 63 очка после 27 матчей, и отстает от «Барселоны» на 1 балл. У каталонского клуба есть матч в запасе. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
Пока , с такой игрой и без Мбаппе , конечно нет .
Но главное , с такой Барселоной !
А что с такой Барселоной?
Серлот какой зарядил !
Под перекладину на 5 минуте .
Я не болельщик Барселоны , просто их как правило абсолютно безумный футбол у меня не может не вызывать симпатии 🤷‍♂️
По факту они главные конкуренты, игра тут роли не играет, очки они берут, все решится в последних турах.
Все здравомыслящие люди понимают, что нынешняя конкуренция искусственно создана с помощью пенальти, иначе Ла Лига вообще была бы неинтересна. Неслучайно в этом сезоне околофутбольные люди подтрунивают над симуляциями игроков Реала и высказываются в таком духе, как это сделал Канисарес. Все всё понимают.
То ли дело Барселонские мужики. Они никогда не симулируют. Никогда.
Помню знаменитый взрыв бутылки, когда игроки нашей барселоны были как никогда близки к мучительной смерти
Я считаю победу над Атлетиком незаслуженной, должна быть ничья , xG 0.45,
Позорище!
Комментарий удален пользователем
Шизофазия (или «словесная окрошка») — это нарушение речи, при котором человек говорит много, быстро и грамматически правильно, но фразы не связаны между собой по смыслу. Это набор слов, поток мыслей или вымышленные термины, не несущие логической нагрузки, часто встречающиеся при шизофрении.
Оно и так понятно , кто чемпион уже 🤷‍♂️
то есть игру Барсы с Атлетиком он считает выигрышной?
Рекомендуем