  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Это будет чемодан, вокзал… Не страшно, что проиграли «Динамо» в Кубке, они же никуда не вылетели»
13

Александр Мостовой: «Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Это будет чемодан, вокзал… Не страшно, что проиграли «Динамо» в Кубке, они же никуда не вылетели»

Мостовой: если «Спартак» не обыграет «Акрон», это будет чемодан, вокзал..

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о турнирном положении красно-белых. 

Ранее команда Хуана Карлоса Карседо обыграла «Сочи» в Мир РПЛ (3:2) и проиграла «Динамо» (2:5) в FONBET Кубке России. 

«Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Тогда это будет чемодан, вокзал…

До Станковича так тоже многим говорили. Ничего страшного, что проиграли «Динамо» в Кубке, они же никуда не вылетели. А вот в чемпионате «Спартаку» надо реабилитироваться», – сказал Мостовой. 

Встреча 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и тольяттинским «Акроном» пройдет в понедельник, 9 марта, в Москве.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoАкрон
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoFONBET Кубок России
logoАлександр Мостовой
logoХуан Карлос Карседо
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Проблема не в игроках и не в тренере. Они меняются с завидной регулярностью. Проблема в способе управления клубом и кадровых принципах. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что за 3,5 года управления лукойловских, стало только хуже, по сравнению с Федуном. Тогда было хотя бы понятно, кто принимает решение. Что происходит сейчас понять крайне сложно.
Ответ Barmaleika
Проблема не в игроках и не в тренере. Они меняются с завидной регулярностью. Проблема в способе управления клубом и кадровых принципах. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что за 3,5 года управления лукойловских, стало только хуже, по сравнению с Федуном. Тогда было хотя бы понятно, кто принимает решение. Что происходит сейчас понять крайне сложно.
но зато все хотели Федуна убрать, лучше стало? Сейчас вообще никто не за что не отвечает, если что за Спартак с 95 , но сейчас не могу не согласиться с теми кто пишут что Спартак шапито
Ответ romanm.tud@gmail.com
но зато все хотели Федуна убрать, лучше стало? Сейчас вообще никто не за что не отвечает, если что за Спартак с 95 , но сейчас не могу не согласиться с теми кто пишут что Спартак шапито
Если что за Спартак с 1972 года. Шапито было и раньше, да ещё какое! С Гунько и с Чернышовым такая клоунада была...
После такой оплеухи от Динамо,должны реабелетироваться!Но что-то мне кажется,что будет ничейка!Чем-то напоминает старт прошлой зимы!
Новому тренеру нужно время.Даже если топ тренер приехал бы.Тем более проблемы были не только в тренере.Проблемы глубже
Согласен что дело не в тренере и не в игроках. Дело в руководстве. Когда то все гнали Федуна, многие хотели чтобы он ушёл, и все проблемы Спартака связывали именно с Федуном. Ну что? Лучше да стало?
Ответ Марат Фархатович
Согласен что дело не в тренере и не в игроках. Дело в руководстве. Когда то все гнали Федуна, многие хотели чтобы он ушёл, и все проблемы Спартака связывали именно с Федуном. Ну что? Лучше да стало?
Федун, пожалуй, один из немногих, кто любил Спартак, уверен, что и сейчас следит за ним. Много лет клуб оставался убыточным, но Федун всё равно тратился, надеялся вытащить его из ямы. Но, он был один, понял, что уже не потянет дальше. Своего рода, это можно считать альтруизмом...
Тебе вообще ничего не страшно, только стеб один. Возьми иди клуб тренировать, пусть даже из ФНЛ, докажи на деле, что ты "футбольный человек", балабольство твоё уже не впечатляет....
Не люблю говорливых...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зобнин о «Спартаке»: «Бывают тренеры, которые доверяют, и те, что не доверяют. Посмотрим, как будет с Карседо. Я сам не знаю, какая у меня профильная позиция»
7 марта, 13:45
Мостовой уверен в спаде «Балтики» весной: «Займут 6-7‑е место. «Спартак» будет выше»
7 марта, 08:58
Рекомендуем
Главные новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
9 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
25 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
35 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
47 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
39 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем