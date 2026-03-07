Александр Мостовой: «Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Это будет чемодан, вокзал… Не страшно, что проиграли «Динамо» в Кубке, они же никуда не вылетели»

Мостовой: если «Спартак» не обыграет «Акрон», это будет чемодан, вокзал..

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой высказался о турнирном положении красно-белых.

Ранее команда Хуана Карлоса Карседо обыграла «Сочи» в Мир РПЛ (3:2) и проиграла «Динамо» (2:5) в FONBET Кубке России.

«Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Тогда это будет чемодан, вокзал…

До Станковича так тоже многим говорили. Ничего страшного, что проиграли «Динамо» в Кубке, они же никуда не вылетели. А вот в чемпионате «Спартаку» надо реабилитироваться», – сказал Мостовой.

Встреча 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и тольяттинским «Акроном » пройдет в понедельник, 9 марта, в Москве.