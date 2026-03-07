Александр Мостовой: «Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Это будет чемодан, вокзал… Не страшно, что проиграли «Динамо» в Кубке, они же никуда не вылетели»
Мостовой: если «Спартак» не обыграет «Акрон», это будет чемодан, вокзал..
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о турнирном положении красно-белых.
Ранее команда Хуана Карлоса Карседо обыграла «Сочи» в Мир РПЛ (3:2) и проиграла «Динамо» (2:5) в FONBET Кубке России.
«Не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Тогда это будет чемодан, вокзал…
До Станковича так тоже многим говорили. Ничего страшного, что проиграли «Динамо» в Кубке, они же никуда не вылетели. А вот в чемпионате «Спартаку» надо реабилитироваться», – сказал Мостовой.
Встреча 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и тольяттинским «Акроном» пройдет в понедельник, 9 марта, в Москве.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Проблема не в игроках и не в тренере. Они меняются с завидной регулярностью. Проблема в способе управления клубом и кадровых принципах. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что за 3,5 года управления лукойловских, стало только хуже, по сравнению с Федуном. Тогда было хотя бы понятно, кто принимает решение. Что происходит сейчас понять крайне сложно.
Проблема не в игроках и не в тренере. Они меняются с завидной регулярностью. Проблема в способе управления клубом и кадровых принципах. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что за 3,5 года управления лукойловских, стало только хуже, по сравнению с Федуном. Тогда было хотя бы понятно, кто принимает решение. Что происходит сейчас понять крайне сложно.
но зато все хотели Федуна убрать, лучше стало? Сейчас вообще никто не за что не отвечает, если что за Спартак с 95 , но сейчас не могу не согласиться с теми кто пишут что Спартак шапито
но зато все хотели Федуна убрать, лучше стало? Сейчас вообще никто не за что не отвечает, если что за Спартак с 95 , но сейчас не могу не согласиться с теми кто пишут что Спартак шапито
Если что за Спартак с 1972 года. Шапито было и раньше, да ещё какое! С Гунько и с Чернышовым такая клоунада была...
После такой оплеухи от Динамо,должны реабелетироваться!Но что-то мне кажется,что будет ничейка!Чем-то напоминает старт прошлой зимы!
Новому тренеру нужно время.Даже если топ тренер приехал бы.Тем более проблемы были не только в тренере.Проблемы глубже
Согласен что дело не в тренере и не в игроках. Дело в руководстве. Когда то все гнали Федуна, многие хотели чтобы он ушёл, и все проблемы Спартака связывали именно с Федуном. Ну что? Лучше да стало?
Согласен что дело не в тренере и не в игроках. Дело в руководстве. Когда то все гнали Федуна, многие хотели чтобы он ушёл, и все проблемы Спартака связывали именно с Федуном. Ну что? Лучше да стало?
Федун, пожалуй, один из немногих, кто любил Спартак, уверен, что и сейчас следит за ним. Много лет клуб оставался убыточным, но Федун всё равно тратился, надеялся вытащить его из ямы. Но, он был один, понял, что уже не потянет дальше. Своего рода, это можно считать альтруизмом...
Тебе вообще ничего не страшно, только стеб один. Возьми иди клуб тренировать, пусть даже из ФНЛ, докажи на деле, что ты "футбольный человек", балабольство твоё уже не впечатляет....
Не люблю говорливых...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем