Марсело об игре против Месси: «Сказать, что было сложно, было бы преуменьшением. Иногда это было настоящим кошмаром»

Бывший защитник «Реала» Марсело поделился воспоминаниями об игре против Лионеля Месси

«Сказать, что было сложно, было бы преуменьшением. 

Иногда играть против Месси было настоящим кошмаром», – сказал Марсело.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoМарсело
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoИнтер Майами
Помню как Марсело ткнул Месси локтём в нос, пошла кровь… Лео поднялся и « отомстил»)
Ответ leon01
Помню как Марсело ткнул Месси локтём в нос, пошла кровь… Лео поднялся и « отомстил»)
Великолепный гол в первом тайме, а затем знаменитый с паса Жорди Альбы на последних секундах и празднование с показанной футболкой перед Бернабеу. Эх как будто вчера смотрел, а это было в апреле 2017, в 11 классе еще учился. Как время пролетело
Марсело зря болтать не будет, он играл против Месси и знает какого это, но у хейтеров есть своя версия всему этому, понятная только им, а на истину им наплевать, они все отдадут лишь бы принизить ВЕЛИЧАЙШЕГО АРГЕНТИНЦА!!!🙏
Ответ Константин Симкин
Марсело зря болтать не будет, он играл против Месси и знает какого это, но у хейтеров есть своя версия всему этому, понятная только им, а на истину им наплевать, они все отдадут лишь бы принизить ВЕЛИЧАЙШЕГО АРГЕНТИНЦА!!!🙏
Величайшего игрока планеты, более подходящим будет.
Ответ Captain_Jack_
Величайшего игрока планеты, более подходящим будет.
Возражений не имею, для меня Лео лучший на все времена, я как бы не молодой уже давно, видел уйму футболистов, но такого мега универсального футболиста я не видел. В Месси есть все для футбола самого высшего уровня, видение поля, радиоуправляемые передачи, штрафные красавцы, а главное Месси не жадный и это очень важно. Люблю игру Лео, она превосходная, эффектная и эффективная, такого больше не будет никогда и это истина, не только моя, многие со мной согласятся, кроме жалких хейтеров!!! 🙏
Да мы видели! 😀
зачем минусовать правду, что Месси - расист. В класико это было неоднократно, Игуаин это подвердил - но карлика не дисквалифицировали.
