  • Казарцев отменил гол «Ростова» в ворота «Балтики» из-за офсайда у Голенкова – после 4 минут проверки. ВАР вмешивался в каждом из 9 матчей после возобновления РПЛ
Фото
132

Гол «Ростова» в ворота «Балтики» отменили.

Гол «Ростова» в ворота «Балтики» в матче 20-го тура Мир РПЛ был отменен.

Защитник Умар Сако открыл счет на 13-й минуте, забив левой ногой в нижний угол после розыгрыша углового. Но главный арбитр Василий Казарцев после четырехминутной проверки с помощью ВАР отменил гол из-за офсайда у Егора Голенкова.

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»

Стоит отметить, что вмешательство ВАР было в каждом из 9 матчей после возобновления сезона РПЛ. 

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
132 комментария
Газпромовский судья вернул должок Балтики за прошлый тур! (с) Сектант в шапочке из фольги.
Ответ Удар Кержакова
Газпромовский судья вернул должок Балтики за прошлый тур! (с) Сектант в шапочке из фольги.
Комментарий скрыт
Ответ Удар Кержакова
Газпромовский судья вернул должок Балтики за прошлый тур! (с) Сектант в шапочке из фольги.
Комментарий скрыт
Ну это Казарцев, который свою неадекватность подтвердил уже давным давно, другого от этого клоуна и не ожидалось
Ответ фанат Ска хабаровска
Ну это Казарцев, который свою неадекватность подтвердил уже давным давно, другого от этого клоуна и не ожидалось
Нет это у Талалаева день рождение и спасают юбилей Балтики чтобы вытянуть их, но московцев не проведешь, «больше всего эти люди ненавидят несправедливость»
Ответ SMART789
Нет это у Талалаева день рождение и спасают юбилей Балтики чтобы вытянуть их, но московцев не проведешь, «больше всего эти люди ненавидят несправедливость»
Другое дело питерские))))
Чисто за справедливость)))
Гыыыы
Вот ты типичный питерец.
Который, второй год носится с кривым скриншотом.
Так и не понял какой оффсайд здесь?
Типа Голенков помешал Андраде добраться до мяч? Так тот бы и не успел....
Ответ Rishika Prem
Так и не понял какой оффсайд здесь? Типа Голенков помешал Андраде добраться до мяч? Так тот бы и не успел....
Комментарий скрыт
Ответ Rishika Prem
Так и не понял какой оффсайд здесь? Типа Голенков помешал Андраде добраться до мяч? Так тот бы и не успел....
притом, что Андраде сам держит Голенкова...
Очередная шляпа.
Может этих судей вообще убрать, кому платят то, чтоб эти дармоеды постоянно ящики смотрели? Зачем они вообще на поле?
Мажич, я понимаю, что ты не уйдёшь, но это уже перебор...
Я по фото вижу, что чел бьет по воротам, какая разница, сколько кого там хоть в самих воротах стоит и кто кого дальше? Бред какой-то..
только не говорите, что они только по этому кадру из-за ворот определяли офсайд
Ответ MilBaros
только не говорите, что они только по этому кадру из-за ворот определяли офсайд
По второму, а вы другое думаете? Китайские авиалинии не врут
Голенков в двух метрах влияет на летящий мяч... Как так???
У Балтики №16 вместо вратаря последний, он не в счет, остаются №68 и Голенков, по которым определяют кто ближе к воротам
Ответ Невский баклан
У Балтики №16 вместо вратаря последний, он не в счет, остаются №68 и Голенков, по которым определяют кто ближе к воротам
Не принципиально, вратарь или нет. Должно быть 2 обороняющихся игрока
Ответ Гуго
Не принципиально, вратарь или нет. Должно быть 2 обороняющихся игрока
Комментарий скрыт
Не, ну за точно такое отменили самим в прошлом туре.
Жду протест Балтики за справедливое судейство, что такие нужно засчитывать.
Ответ Венера Виллендорфская
Не, ну за точно такое отменили самим в прошлом туре. Жду протест Балтики за справедливое судейство, что такие нужно засчитывать.
Чо Балтики то? Ростов пускай подаёт! Моменты очень схожи. Я б и Сухого и Казарцева забанил бы за такие решения. Балда, кстати, могла бы подать протест по пеналю. Тоже идиотский прикол от судьи.
