Казарцев отменил гол «Ростова» в ворота «Балтики» из-за офсайда у Голенкова – после 4 минут проверки. ВАР вмешивался в каждом из 9 матчей после возобновления РПЛ

Гол «Ростова» в ворота «Балтики» отменили.

Защитник Умар Сако открыл счет на 13-й минуте, забив левой ногой в нижний угол после розыгрыша углового. Но главный арбитр Василий Казарцев после четырехминутной проверки с помощью ВАР отменил гол из-за офсайда у Егора Голенкова .

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»

Стоит отметить, что вмешательство ВАР было в каждом из 9 матчей после возобновления сезона РПЛ.

