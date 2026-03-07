Казарцев отменил гол «Ростова» в ворота «Балтики» из-за офсайда у Голенкова – после 4 минут проверки. ВАР вмешивался в каждом из 9 матчей после возобновления РПЛ
Гол «Ростова» в ворота «Балтики» отменили.
Гол «Ростова» в ворота «Балтики» в матче 20-го тура Мир РПЛ был отменен.
Защитник Умар Сако открыл счет на 13-й минуте, забив левой ногой в нижний угол после розыгрыша углового. Но главный арбитр Василий Казарцев после четырехминутной проверки с помощью ВАР отменил гол из-за офсайда у Егора Голенкова.
Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»
Стоит отметить, что вмешательство ВАР было в каждом из 9 матчей после возобновления сезона РПЛ.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
