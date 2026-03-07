«Арсенал» не проигрывает 11 матчей: 9 побед, две ничьих. Дальше – «Байер» в ЛЧ

«Арсенал» продлил серию без поражений до 11 матчей.

В 1/8 финала Кубка Англии «Арсенал » на выезде победил «Мэнсфилд » (2:1) из 3-го дивизиона.

В последний раз команда Микеля Артеты проигрывала 25 января в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:3). С тех пор «Арсенал» выиграл 9 матчей и два раза сыграл вничью.

11 марта лондонский клуб сыграет с «Байером» на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.