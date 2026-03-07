16

«Арсенал» не проигрывает 11 матчей: 9 побед, две ничьих. Дальше – «Байер» в ЛЧ

«Арсенал» продлил серию без поражений до 11 матчей.

В 1/8 финала Кубка Англии «Арсенал» на выезде победил «Мэнсфилд» (2:1) из 3-го дивизиона.

В последний раз команда Микеля Артеты проигрывала 25 января в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:3). С тех пор «Арсенал» выиграл 9 матчей и два раза сыграл вничью.

11 марта лондонский клуб сыграет с «Байером» на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Выиграли , приложив минимум усилий - так и надо
Поле тяжеловатое было. На нем Троссард и Калафьери, похоже, дернули подколенное сухожилие. Так что, к сожалению, нельзя сказать, что прошли налегке этот круг...
Согласен. Но постоянные травмы Калафьори уже начинают раздражать .. Вспоминается, как кто-то из игроков Арсенала говорил про Томаса Росицки : "ты говоришь ему как дела, и он получает травму"
С победой Арсенал!
Молодцы ребята
Всем бы этим ребятам дал, петюня?
мои 21 всегда, начну с тебя мой хороший
вчера головой уже были в Германии...ожидаемо
