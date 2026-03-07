Зобнин о «Спартаке»: «Бывают тренеры, которые доверяют, и те, что не доверяют. Посмотрим, как будет с Карседо. Я сам не знаю, какая у меня профильная позиция»

Зобнин о «Спартаке»: я сам не знаю, какая у меня профильная позиция.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о своей роли при новом тренере Хуане Карседо.

32-летний хавбек отыграл оба официальных матча при новом специалисте.

«Много играю при Карседо? Всегда отношусь к футболу на 100%, вне зависимости от тренера. Никогда в жизни послаблений я не давал. Просто бывают тренеры, которые доверяют, и те, что не доверяют. Посмотрим по сезону, как будет с Карседо. Я буду давать максимум, что могу.

Карседо использует меня на разных позициях? У меня такая ситуация на протяжении всей карьеры. Уже привычно. Сам не знаю, какая у меня профильная позиция», – сказал Зобнин.