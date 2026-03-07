  • Спортс
  • Зобнин о «Спартаке»: «Бывают тренеры, которые доверяют, и те, что не доверяют. Посмотрим, как будет с Карседо. Я сам не знаю, какая у меня профильная позиция»
Зобнин о «Спартаке»: «Бывают тренеры, которые доверяют, и те, что не доверяют. Посмотрим, как будет с Карседо. Я сам не знаю, какая у меня профильная позиция»

Зобнин о «Спартаке»: я сам не знаю, какая у меня профильная позиция.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о своей роли при новом тренере Хуане Карседо.

32-летний хавбек отыграл оба официальных матча при новом специалисте.

«Много играю при Карседо? Всегда отношусь к футболу на 100%, вне зависимости от тренера. Никогда в жизни послаблений я не давал. Просто бывают тренеры, которые доверяют, и те, что не доверяют. Посмотрим по сезону, как будет с Карседо. Я буду давать максимум, что могу.

Карседо использует меня на разных позициях? У меня такая ситуация на протяжении всей карьеры. Уже привычно. Сам не знаю, какая у меня профильная позиция», – сказал Зобнин.

Источник: Sport24
Надо признать что на какой-бы позиции в «Спартаке» Зобнин не играл - чего-то выдающегося не демонстрировал никогда.
До травмы, когда играл у Карреры вингера, выглядел очень убедительно.
У него был период один в жизни нормальный: осень 16 - лето 18.
Рома, а у тебя своего мнения по своему амплуа уже нет? Может тогда и в ворота встанешь, вместо Максименко? Какой ты к чертям капитан, с таким пофигизмом.
Честное мнение натурального приспособленца! Контракт продлили, зарплата идет, а как его тренер будет использовать без разницы, а насчет капитанства, я думаю он не соответствует по характеру! Ну и не защитник он, так как не знает как вести борьбу именно в плане обороны, ни прихватить, ни заблокировать, ни дать выпрыгнуть, у него нет этих навыков? Как его Осипенко оттолкнул, что он отлетел и потерял полностью позицию? Хотя ему не нужно выигрывать борьбу, так как габариты не сопоставимые, а просто не дать сыграть оппоненту? Или против защитников соперников нужно ставить также защитников на стандартах? Да он в созидании может сыграть, где нужно придержать мяч, продвинуть его вперед, но и то не на весь матч его хватает, максимум 30-45 минут! Не зря его Деян выпускал со скамейки в основном! Но в той игре с Динамо затмение наступило у всей команды после 70 минуты, а до этого могли даже выйти вперед несколько раз ? Плюс индивидуальные ошибки?
он мямля. Любое его интервью об этом говорит.
Уважаю Рому. Хорошая карьера в Спартаке получилась. И сейчас делает то, что может. В старании ведь не упрекнуть. Только исполнять крайнего защитника сегодня - это уже не его. Явно не хватает скорости. Из-за этого ловим много забросов за спину при высокой линии обороны. Думаю, что Карседо смог в этом убедиться.
Бросил смотреть матч при счёте 3:1, да и вообще до этого смотрел без былого пыла. Стало понятно, что очередная ошибка с тренером, начался очередной цикл. Среди причин - тренер, который ставит на левый фланг обороны престарелого Зобнина, а справа - Денисова, а Сауся использует в полузащите. Этот же тренер завалил предсезонку, последние две трети каждого второго тайма команда не тянет физически. Ещё он ставит Литвинова центрдефом, когда есть малоустающий, как раз под Динамо, Ву. В общем, прекращаю смотреть Спартак до исправления вопиющих ляпов, чего и всем желаю, лучше перенаправить силы на собственное физическое развитие, тут ты работаешь на свое благо, а не тратишь здоровье, переживая за забравшихся никчёмных миллионеров. Идеально было бы объявить бойкот Спартаку, не читая и не комментируя статьи про них и не смотря их никчёмный футбол. Знаю, что наберу кучу минусов, но тут не могу молчать.
Читаю комментарии и думаю, откуда у людей столько желчи по любому поводу?
ппц, вот и до оскорбления Зобнина дошли. В очередной раз убеждаюсь, что некоторые болельщики Спартака быстро забывают всё хорошее связанное с этим футболистом.
Давно понял что у КБ болельщиков нет никаких авторитетов из игроков. Вспомним того же Джикию, игрок отдавал команде всë. Капитаном был. Болельщики в восторге. Потом травма и спад. Всë, сразу никчëмным стал. И так со многими игроками. Вспомним Набабкина в ЦСКА. Пожарил и чудил, дай Бог. Но народ над ним прикалывался по доброму (в большинстве), с говном не смешивали.
Когда тебя, Максименко и Денисова уже вышибут из Спартака
Роман рад, что его просто выпускают, на какую позицию - неважно...
Карьера на исходе, а позицию ни как не определит.
Понятия не имею как ты играть будешь, но с Динамо три привез жестко.
