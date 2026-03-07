  • Спортс
  «Рубин» о матче с «Краснодаром»: «Нам не поступало требований о переносе. Решение примут за час до начала игры после замера температуры»
18

«Рубин» о матче с «Краснодаром»: «Нам не поступало требований о переносе. Решение примут за час до начала игры после замера температуры»

«Рубин» о матче с «Краснодаром»: решение примут за час до начала игры.

Пресс-служба «Рубина» высказалась насчет возможного переноса матча 20-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром».

Игра запланирована на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 8 марта.

«Сегодня в медиа появилась информация о вероятности проведения матча «Рубина» с «Краснодаром», и клуб считает нужным прояснить ситуацию.

«Рубин» находится на связи с представителями российской Премьер-лиги, но каких-либо требований о переносе даты матча в адрес нашего клуба не поступало. При этом рассматривались варианты переноса начала игры на более раннее время, либо перенос на 7-е марта.

Решение о проведении встречи завтра за час до начала матча после замера температуры примут делегат и главный арбитр встречи совместно с клубами», – сообщили в телеграм-канале пресс-службы «Рубина».

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал пресс-службы «Рубина»
18 комментариев
Получается карп натрындел?
Вопрос только зачем
Ответ расформировать московские кабинеты
Получается карп натрындел? Вопрос только зачем
Кликбейт же
Ответ расформировать московские кабинеты
Получается карп натрындел? Вопрос только зачем
Да ради хайпа. Что, в первый раз такое у этого алкаша?
То есть сами то готовы мучать своих и чужих игроков и не проявят инициативу и не попросят перенос как Краснодар. Обиделись что Махачкала в прошлом туре согласилась играть когда Рубин был против и казанцы влетели более слабому по составу клубу.
Ну чтож, значит всё решит судья Карасёв, надеюсь он посчитает что ему уже можно не прогибаться под РПЛ и примет логичное решение отменить игру ибо это не футбол
Ответ Максим Прокофьев
То есть сами то готовы мучать своих и чужих игроков и не проявят инициативу и не попросят перенос как Краснодар. Обиделись что Махачкала в прошлом туре согласилась играть когда Рубин был против и казанцы влетели более слабому по составу клубу. Ну чтож, значит всё решит судья Карасёв, надеюсь он посчитает что ему уже можно не прогибаться под РПЛ и примет логичное решение отменить игру ибо это не футбол
Проблема не в Рубине, Карасёве и так далее, а в регламенте. То, что завтра будет мороз и так понятно, к чему эти измерения температуры за час до матча, вообще не понятно. Понятно, что тут действуют все факторы - обеспечения безопасности, реклама, трансляция матча и логичнее перенести за сутки как минимум, а не за час. Обычная бюрократия.
Ответ cmorblr
Проблема не в Рубине, Карасёве и так далее, а в регламенте. То, что завтра будет мороз и так понятно, к чему эти измерения температуры за час до матча, вообще не понятно. Понятно, что тут действуют все факторы - обеспечения безопасности, реклама, трансляция матча и логичнее перенести за сутки как минимум, а не за час. Обычная бюрократия.
17 03 2018 Рубин-Спартак 1:2 Температура-16 Ничего сыграли Никто не возмущался Я был на матче
Вот мне интересно, температуру будут замерять за час до игры, когда она будет, к примеру -14,9 градуса. В 17:00 она становиться -15,1 и никто ничего отменять уже не будет? Кто знает как действует наш справедливейший регламент?
Да просто пацаны стояли и между собой разговаривали, типа да там мороз минус 15! Может игру перенесут. А кто-то это услышал и слил карпу как Краснодар требует переноса игры из-за сильного мороза 🤣
Кто-нибудь еще верит в "инсайды" Алкаша?
