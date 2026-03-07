«Рубин» о матче с «Краснодаром»: «Нам не поступало требований о переносе. Решение примут за час до начала игры после замера температуры»

«Рубин» о матче с «Краснодаром»: решение примут за час до начала игры.

Пресс-служба «Рубина» высказалась насчет возможного переноса матча 20-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром».

Игра запланирована на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 8 марта.

«Сегодня в медиа появилась информация о вероятности проведения матча «Рубина» с «Краснодаром», и клуб считает нужным прояснить ситуацию.

«Рубин» находится на связи с представителями российской Премьер-лиги, но каких-либо требований о переносе даты матча в адрес нашего клуба не поступало. При этом рассматривались варианты переноса начала игры на более раннее время, либо перенос на 7-е марта.

Решение о проведении встречи завтра за час до начала матча после замера температуры примут делегат и главный арбитр встречи совместно с клубами», – сообщили в телеграм-канале пресс-службы «Рубина».