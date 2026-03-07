Совладелец «Интер Майами» Мас: «Месси – самый популярный спортсмен США. Первый среди футболистов, еще и иностранец. Благодаря ему заполняются стадионы»

Совладелец «Интер Майами» Мас: Месси – самый популярный спортсмен США.

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас высоко отозвался о Лионеле Месси .

«Подписание контракта с Лионелем Месси имело огромное значение. Он оказал огромное влияние на «Интер Майами », на наш бренд, на футбол в США. Вы знаете, мы стоим перед вами здесь и являемся самым ценным футбольным клубом в Америке. Это заслуга Месси, его влияние неоценимо.

Мы видим, как благодаря ему заполняются стадионы. Он самый популярный спортсмен в США. Первый футболист, ставший самым популярным спортсменом в этой стране, да еще и иностранец, гражданин Аргентины.

Месси – единорог. Он единственный в своем роде. Его присутствие для нас – потрясающее событие», – сказал Мас.