Совладелец «Интер Майами» Мас: «Месси – самый популярный спортсмен США. Первый среди футболистов, еще и иностранец. Благодаря ему заполняются стадионы»

19

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас высоко отозвался о Лионеле Месси.

«Подписание контракта с Лионелем Месси имело огромное значение. Он оказал огромное влияние на «Интер Майами», на наш бренд, на футбол в США. Вы знаете, мы стоим перед вами здесь и являемся самым ценным футбольным клубом в Америке. Это заслуга Месси, его влияние неоценимо.

Мы видим, как благодаря ему заполняются стадионы. Он самый популярный спортсмен в США. Первый футболист, ставший самым популярным спортсменом в этой стране, да еще и иностранец, гражданин Аргентины.

Месси – единорог. Он единственный в своем роде. Его присутствие для нас – потрясающее событие», – сказал Мас.

Источник: CNBC
Месси настолько велик, что стал лучшим в истории в двух видами спорта: футболе и сокере
Комментарий удален пользователем
Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
Первым был Бэкхэм
При живом-то Леброне Джеймсе? Точно самый популярный?
Ответ Алексей Борисов
При живом-то Леброне Джеймсе? Точно самый популярный?
У Месси хейтеров больше чем у Леброна фанатов.
Ответ Алексей Борисов
При живом-то Леброне Джеймсе? Точно самый популярный?
Смотря о чем речь. Если просто про популярного спортсмена в мире из тех, кто на территории США сейчас, то Лео, безусловно. Если речь о популярности именно в Штатах, то конечно нет.
МcDavid, МacKinnon, Хорхе Mac))
В полку Маков пополнение.
Почему-то только так фамилию последнего читаю)
