Совладелец «Интер Майами» Мас: «Месси – самый популярный спортсмен США. Первый среди футболистов, еще и иностранец. Благодаря ему заполняются стадионы»
Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас высоко отозвался о Лионеле Месси.
«Подписание контракта с Лионелем Месси имело огромное значение. Он оказал огромное влияние на «Интер Майами», на наш бренд, на футбол в США. Вы знаете, мы стоим перед вами здесь и являемся самым ценным футбольным клубом в Америке. Это заслуга Месси, его влияние неоценимо.
Мы видим, как благодаря ему заполняются стадионы. Он самый популярный спортсмен в США. Первый футболист, ставший самым популярным спортсменом в этой стране, да еще и иностранец, гражданин Аргентины.
Месси – единорог. Он единственный в своем роде. Его присутствие для нас – потрясающее событие», – сказал Мас.
В полку Маков пополнение.
Почему-то только так фамилию последнего читаю)