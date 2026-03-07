Нойер надорвал икроножную мышцу. Вратарь «Баварии», скорее всего, пропустит оба матча ЛЧ с «Аталантой»
Мануэль Нойер травмировал мышцу.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму во вчерашнем матче Бундеслиги с «Боруссией» Менхенгладбах (4:1).
«Баария» объявила, что 39-летний немец немного надорвал икроножную мышцу.
По данным Bild, голкипер выбыл примерно на две недели. Нойер точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (10 марта) и, скорее всего, пропустит ответный (18 марта).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Баварии» в X
Стареют звёзды
К сожалению, похоже что всё, последний сезон, слишком частые мышечные травмы, организм стареет и это не лечится. Я думаю, именно об этом сам Нойер и говорил, когда его спрашивали о продлении контракта.
Здоровья деду
Надо заканчивать, а Баварии искать вратаря.
Уже найден давно
И кто же?
Жаль, конечно, но похоже это закат великого вратаря, вратаря новой эпохи! Спасибо, Ману, здоровья. Но всё же годы берут своё ((
Выглядит как спланированая история. Травмы травмы, типа для игры Урбега, но в топ матчах выйдет Ману.
Нойеру уже пора отдыхать. Нельзя столько травмироваться, будучи основным вратарем. Это должно сильно подрывать уверенность и стабильность команды
Здоровья одному из величайших вратарей в истории.
