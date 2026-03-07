Нойер надорвал икроножную мышцу. Вратарь «Баварии», скорее всего, пропустит оба матча ЛЧ с «Аталантой»

Мануэль Нойер травмировал мышцу.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму во вчерашнем матче Бундеслиги с «Боруссией» Менхенгладбах (4:1).

«Баария» объявила, что 39-летний немец немного надорвал икроножную мышцу.

По данным Bild, голкипер выбыл примерно на две недели. Нойер точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (10 марта) и, скорее всего, пропустит ответный (18 марта).