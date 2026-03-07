Аллегри о будущем на фоне слухов о «Реале»: «У меня контракт с «Миланом». Я счастлив здесь. Нужно сосредоточиться на настоящем»

Аллегри о будущем на фоне слухов о «Реале»: у меня контракт с «Миланом».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о будущем на фоне слухов о возможном назначении в «Реала » в будущем.

– Много говорят о вашем будущем: стоит ли болельщикам «Милана» беспокоиться или нет?

– Мой контракт с «Миланом» действует до 2027 года. Будущее – это завтра. Я счастлив здесь, очень счастлив. Мы начали долгий путь, и клуб работает над будущим команды. Сейчас же нам нужно сосредоточиться на настоящем, – сказал Аллегри.