4

Аллегри о будущем на фоне слухов о «Реале»: «У меня контракт с «Миланом». Я счастлив здесь. Нужно сосредоточиться на настоящем»

Аллегри о будущем на фоне слухов о «Реале»: у меня контракт с «Миланом».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о будущем на фоне слухов о возможном назначении в «Реала» в будущем.

– Много говорят о вашем будущем: стоит ли болельщикам «Милана» беспокоиться или нет?

– Мой контракт с «Миланом» действует до 2027 года. Будущее – это завтра. Я счастлив здесь, очень счастлив. Мы начали долгий путь, и клуб работает над будущим команды. Сейчас же нам нужно сосредоточиться на настоящем, – сказал Аллегри.

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Заплатите ему, чтобы он не перешел в Реал!
Это лучшее решение Переса будет за последний год-два
Боже , упаси Реал от Аллегри.
