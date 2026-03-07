  • Спортс
  Черданцев про РПЛ: «Не понимаю, почему от любой команды требуют все время побеждать, у нас нет клубов на голову сильнее других. Даже в чемпионские годы «Зенит» не был «Баварией»
Черданцев про РПЛ: «Не понимаю, почему от любой команды требуют все время побеждать, у нас нет клубов на голову сильнее других. Даже в чемпионские годы «Зенит» не был «Баварией»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высоко отозвался об игре ЦСКА.

В среду ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 3:1.

– Удивила ли уверенная победа ЦСКА над «Краснодаром»?

– Нет. ЦСКА – очень хорошая команда, они здорово усилились. Не понимаю, почему от любой команды требуют все время побеждать, у нас нет клубов, которые на голову сильнее других. Даже в свои чемпионские годы «Зенит» не был условной «Баварией». В чемпионате России нужно прикладывать усилия, конкуренция серьезная.

Не вижу никаких проблем, что «Краснодар» проиграл этот матч. У клуба есть ставка на сыгранность стартового состава, была необходима ротация, это абсолютно нормально. Мы видели оба клуба на сборах, и те и другие показывали хороший футбол. И матч там был интересный. Это две классные конкурентные команды. Здорово, что ЦСКА стабилизировал состав и является вдолгую серьезным конкурентом, который может на равных играть и обыгрывать любого соперника, – сказал Черданцев.

Источник: «Матч ТВ»
Адекватные люди и не требуют. А кучка оголтелых всегда найдётся, которые в случае любой потери очков Зенита / Локомотива / ЦСКА и прочих тренера сразу в отставку гонят
лично я от любой команды всё время побеждать не требую... только от одной
лично я от любой команды всё время побеждать не требую... только от одной
Вы про Сочи?)))
Удивила ли уверенная победа ЦСКА над «Краснодаром»?

– Нет.
...
А тремя днями ранее Челестини увольнял после проигрыша Ахмату.
Сегодня Жору можно поддержать. Вполне адекватные мысли.
Сегодня Жору можно поддержать. Вполне адекватные мысли.
Комментарий скрыт
Сегодня Жору можно поддержать. Вполне адекватные мысли.
Можно. Он правду сказал, что Зенит не был баварией. Зенит это русский ПСЖ
У Зенита только в 2х последних сезонах появились конкуренты, в 4х до них были на 1м месте с отрывом
Конечно, зачем всегда требовать побед. Иногда нужно требовать и проигрыша.
Любого можем обыгрывать, а вот Ахмат не можем.(
