Черданцев про РПЛ: «Не понимаю, почему от любой команды требуют все время побеждать, у нас нет клубов на голову сильнее других. Даже в чемпионские годы «Зенит» не был «Баварией»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высоко отозвался об игре ЦСКА.

В среду ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 3:1.

– Удивила ли уверенная победа ЦСКА над «Краснодаром»?

– Нет. ЦСКА – очень хорошая команда, они здорово усилились. Не понимаю, почему от любой команды требуют все время побеждать, у нас нет клубов, которые на голову сильнее других. Даже в свои чемпионские годы «Зенит» не был условной «Баварией». В чемпионате России нужно прикладывать усилия, конкуренция серьезная.

Не вижу никаких проблем, что «Краснодар» проиграл этот матч. У клуба есть ставка на сыгранность стартового состава, была необходима ротация, это абсолютно нормально. Мы видели оба клуба на сборах, и те и другие показывали хороший футбол. И матч там был интересный. Это две классные конкурентные команды. Здорово, что ЦСКА стабилизировал состав и является вдолгую серьезным конкурентом, который может на равных играть и обыгрывать любого соперника, – сказал Черданцев.