Жоан Лапорта: «Реал» обыграл «Сельту» благодаря фолу, который у «Барсы» бы свистнули. «Мадриду» повезло»
Жоан Лапорта: «Реал» обыграл «Сельту» благодаря фолу.
Кандидат на пост президента «Барселона» Жоан Лапорта затронул тему судейства в матче «Сельта» – «Реал» (2:1).
«Реал» выиграл благодаря фолу, который нам бы точно свистнули. Им повезло», – сказал Лапорта, намекнув на победный гол Федерико Вальверде в конце игры.
Напомним, победный гол Вальверде на 94-й минуте вызвал споры из-за подозрения на нарушение правил в начале голевой атаки со стороны Мануэля Анхеля.
Атака перед победным голом «Реала» «Сельте» началась с отбора Анхеля в центре поля. Итурральде считает, что на Фере сфолили: «Явное нарушение, его ударили ногой»
Экс-судья Фернандес о подкате Анхеля перед победным мячом «Реала»: «Гол полностью правомерен. Мануэль отбирает чисто»
Источник: Mundo Deportivo
