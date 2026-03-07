  • Спортс
76

Жоан Лапорта: «Реал» обыграл «Сельту» благодаря фолу, который у «Барсы» бы свистнули. «Мадриду» повезло»

Жоан Лапорта: «Реал» обыграл «Сельту» благодаря фолу.

Кандидат на пост президента «Барселона» Жоан Лапорта затронул тему судейства в матче «Сельта» – «Реал» (2:1).

«Реал» выиграл благодаря фолу, который нам бы точно свистнули. Им повезло», – сказал Лапорта, намекнув на победный гол Федерико Вальверде в конце игры.

Напомним, победный гол Вальверде на 94-й минуте вызвал споры из-за подозрения на нарушение правил в начале голевой атаки со стороны Мануэля Анхеля.

Атака перед победным голом «Реала» «Сельте» началась с отбора Анхеля в центре поля. Итурральде считает, что на Фере сфолили: «Явное нарушение, его ударили ногой»

Экс-судья Фернандес о подкате Анхеля перед победным мячом «Реала»: «Гол полностью правомерен. Мануэль отбирает чисто»

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лапорта как истинный фанат Барселоны смотрит все матчи Реала.
Ответ L1S
Лапорта как истинный фанат Барселоны смотрит все матчи Реала.
До самого конца смотрит)
Ответ L1S
Лапорта как истинный фанат Барселоны смотрит все матчи Реала.
Комментарий скрыт
Опять "не говорящий о Реале" Жоанка вылез )))
По сезону Барса симпатична тем, что команда играет, и словно не обращает внимание на игру Реала, а просто делает свое дело, но вот этот персонаж портит общее впечатление..
Место Жоана Лапорты не в президентском кресле большого серьезного клуба, а на сайте Спортс.ру
Ответ &_Bishep_&
Место Жоана Лапорты не в президентском кресле большого серьезного клуба, а на сайте Спортс.ру
Rigober mojet pretendovat na post presidenta v Barselone😁
Как он уже надоел . Такой же нытик как и болельщики его команды.
Почему я никогда не читаю что номинальный Перес что то рассказывал про Айтекина и другие случаи
Ответ roni20
Как он уже надоел . Такой же нытик как и болельщики его команды. Почему я никогда не читаю что номинальный Перес что то рассказывал про Айтекина и другие случаи
А чего Пересу рассказывать про Айтекина когда у него есть Кашшаи с Оливерами
Ответ roni20
Как он уже надоел . Такой же нытик как и болельщики его команды. Почему я никогда не читаю что номинальный Перес что то рассказывал про Айтекина и другие случаи
Совсем недавно Перес плакался, о чем ты вообще
Ну вот зачем строить из себя жертву? Команда на первом месте, идёт уверенно, свои очки набирает. Шансы на победу в ЛЛ довольно большие. Держите свой уровень. Ну нет же, надо о сопернике говорить...
Ответ Ursu Evghenii
Ну вот зачем строить из себя жертву? Команда на первом месте, идёт уверенно, свои очки набирает. Шансы на победу в ЛЛ довольно большие. Держите свой уровень. Ну нет же, надо о сопернике говорить...
Они держат , это и есть их уровень
Ответ Ursu Evghenii
Ну вот зачем строить из себя жертву? Команда на первом месте, идёт уверенно, свои очки набирает. Шансы на победу в ЛЛ довольно большие. Держите свой уровень. Ну нет же, надо о сопернике говорить...
В чемпионате Испании Барселона "сделала" Осасуну.
В Европе Барса делает тоже самое,но есть нюанс ..
Этому место или в цирке или в сумашедшем доме
Я не помню что Перес подобное говорил о барсе. Почему Лапорте постоянно болтает про Реал мадрид?
Что за нутье постоянное в Испании? Задолбали эти дутые гранды!!!
Ответ Николай Николаев
Что за нутье постоянное в Испании? Задолбали эти дутые гранды!!!
Комментарий скрыт
Тихо в лесу, только не спит барсук...
