«Арсенал» первым из клубов АПЛ выпустил двух 16-летних игроков в старте. Доуман и Салмон сыграют с «Мэнсфилдом» в Кубке Англии

«Арсенал» выпустил двух 16-летних игроков на матч.

16-летние полузащитник Макс Доуман и защитник Марли Салмон сыграют за «Арсенал » в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Мэнсфилдом » из 3-го дивизиона.

«Арсенал» стал первой в истории командой АПЛ , выпустившей двух игроков не старше 16 лет в старте на официальный матч.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 15:15 по московскому времени.