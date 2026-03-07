«Арсенал» первым из клубов АПЛ выпустил двух 16-летних игроков в старте. Доуман и Салмон сыграют с «Мэнсфилдом» в Кубке Англии
«Арсенал» выпустил двух 16-летних игроков на матч.
16-летние полузащитник Макс Доуман и защитник Марли Салмон сыграют за «Арсенал» в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Мэнсфилдом» из 3-го дивизиона.
«Арсенал» стал первой в истории командой АПЛ, выпустившей двух игроков не старше 16 лет в старте на официальный матч.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 15:15 по московскому времени.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Венгер их просматривал когда они ещё не родились
На УЗИ
между делать домашку и футбол погонять, выбор простой)
Когда Скелли умудрился получить дисквал
Когда Скелли умудрился получить дисквал
А чему удивляться если ему ещё с прошлого сезона башню снесло ,как только начали хвалить,а сейчас матч без жёлтой игра на ветер
Милнер до их рождения уже успел сменить 5 профессиональных клубов
