Пеп не хочет спорить из-за календаря в Англии: «Я уже давно сдался. Здесь Кубок лиги важнее ЛЧ. Перед «Реалом» у нас меньше времени на восстановление»

Пеп не хочет спорить из-за календаря: я уже давно сдался, здесь Кубок лиги важнее ЛЧ.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался на тему календаря.

«Здесь Кубок лиги важнее, чем матчи Лиги чемпионов. Так было с самого первого дня. Поэтому это не удивительно.

Я не обращаю на это особого внимания, но я давно сдался. Когда мы выиграли требл, было точно так же. Поэтому я не буду жаловаться, хотя за 10 лет работы здесь я знаю, что многие мои коллеги так поступают.

Я ничего не прошу, и если мы играем в 20:00, то играем в 20:00. Играя вечером, мы можем лететь в субботу. Это преимущество. Недостаток в том, что перед Мадридом у нас меньше времени на восстановление», – сказал Гвардиола.