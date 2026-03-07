Пеп не хочет спорить из-за календаря в Англии: «Я уже давно сдался. Здесь Кубок лиги важнее ЛЧ. Перед «Реалом» у нас меньше времени на восстановление»
Пеп не хочет спорить из-за календаря: я уже давно сдался, здесь Кубок лиги важнее ЛЧ.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался на тему календаря.
«Здесь Кубок лиги важнее, чем матчи Лиги чемпионов. Так было с самого первого дня. Поэтому это не удивительно.
Я не обращаю на это особого внимания, но я давно сдался. Когда мы выиграли требл, было точно так же. Поэтому я не буду жаловаться, хотя за 10 лет работы здесь я знаю, что многие мои коллеги так поступают.
Я ничего не прошу, и если мы играем в 20:00, то играем в 20:00. Играя вечером, мы можем лететь в субботу. Это преимущество. Недостаток в том, что перед Мадридом у нас меньше времени на восстановление», – сказал Гвардиола.
32 комментария
у сити игроков топ уровня два десятка. Пепу ли жаловаться на календарь
Пусть берет пример с Арсенала и 16-ти летних выпускает в Кубке
Комментарий скрыт
Сколько ещё можно ныть с миллиардным составом? Кто ещё в зимнее ТО купил игроков уровня Гехи и Семеньо?
Ну так выпусти второй состав, бестолочь.
Сити борется за все турниры такого соперника не факт что и первый пройдет , умник
Как вас вообше плюсуют? «Бестолочь» найс величайшего тренера эксперта спортса осуждает. Иди помой свою кпдшку однушку
Жаль, что о календаре он узнает не в начале сезоне и не может к этому подготовится.
С такими деньгами можно было бы и второй состав иметь на такие матчи
Что может быть важнее Кубка Англии, старейшего футбольного турнира на планете Земля?
Лол! Старый - не значит важный.
Англичане, думаю, с этим не согласны)
вчем проблема слей кубок лиги и играйте на здоровье оставшие турниры
А где гарантии что выйграешь другой титул. Плюс в Англии телевизионшики требуют выставлять основной состав так как продавать трансляцию так легче
