  Пеп не хочет спорить из-за календаря в Англии: «Я уже давно сдался. Здесь Кубок лиги важнее ЛЧ. Перед «Реалом» у нас меньше времени на восстановление»
Пеп не хочет спорить из-за календаря в Англии: «Я уже давно сдался. Здесь Кубок лиги важнее ЛЧ. Перед «Реалом» у нас меньше времени на восстановление»

Пеп не хочет спорить из-за календаря: я уже давно сдался, здесь Кубок лиги важнее ЛЧ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался на тему календаря.

«Здесь Кубок лиги важнее, чем матчи Лиги чемпионов. Так было с самого первого дня. Поэтому это не удивительно.

Я не обращаю на это особого внимания, но я давно сдался. Когда мы выиграли требл, было точно так же. Поэтому я не буду жаловаться, хотя за 10 лет работы здесь я знаю, что многие мои коллеги так поступают.

Я ничего не прошу, и если мы играем в 20:00, то играем в 20:00. Играя вечером, мы можем лететь в субботу. Это преимущество. Недостаток в том, что перед Мадридом у нас меньше времени на восстановление», – сказал Гвардиола.

у сити игроков топ уровня два десятка. Пепу ли жаловаться на календарь
у сити игроков топ уровня два десятка. Пепу ли жаловаться на календарь
Пусть берет пример с Арсенала и 16-ти летних выпускает в Кубке
Пусть берет пример с Арсенала и 16-ти летних выпускает в Кубке
Сколько ещё можно ныть с миллиардным составом? Кто ещё в зимнее ТО купил игроков уровня Гехи и Семеньо?
Ну так выпусти второй состав, бестолочь.
Ну так выпусти второй состав, бестолочь.
Сити борется за все турниры такого соперника не факт что и первый пройдет , умник
Ну так выпусти второй состав, бестолочь.
Как вас вообше плюсуют? «Бестолочь» найс величайшего тренера эксперта спортса осуждает. Иди помой свою кпдшку однушку
Жаль, что о календаре он узнает не в начале сезоне и не может к этому подготовится.
С такими деньгами можно было бы и второй состав иметь на такие матчи
Что может быть важнее Кубка Англии, старейшего футбольного турнира на планете Земля?
Что может быть важнее Кубка Англии, старейшего футбольного турнира на планете Земля?
Лол! Старый - не значит важный.
Лол! Старый - не значит важный.
Англичане, думаю, с этим не согласны)
вчем проблема слей кубок лиги и играйте на здоровье оставшие турниры
вчем проблема слей кубок лиги и играйте на здоровье оставшие турниры
А где гарантии что выйграешь другой титул. Плюс в Англии телевизионшики требуют выставлять основной состав так как продавать трансляцию так легче
