  • РПЛ о матче «Рубин» – «Краснодар»: «Изменение даты и времени рассматривалось. Ожидаемая температура – от -13° до -15°, что соответствует регламенту. Будут контрольные замеры»
РПЛ о матче «Рубин» – «Краснодар»: «Изменение даты и времени рассматривалось. Ожидаемая температура – от -13° до -15°, что соответствует регламенту. Будут контрольные замеры»

РПЛ о матче «Рубин» – «Краснодар»: изменение даты и времени рассматривалось.

В пресс-службе Мир РПЛ высказались по поводу возможного переноса матча 20-го тура «Рубин» – «Краснодар».

Ранее появилась информация, что с таким требованием выступили действующие чемпионы страны. Матч запланирован на в воскресенье, 8 марта.

«На протяжении текущей недели российская Премьер-лига проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°), рассматривался вариант изменения даты и времени игры.

В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от -13° до -15°, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры.

В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим Регламентом турнира», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ну вообще, играть в -15 - ну издевательство над всеми. И игроками и болельщиками и судьями.
Согласен , ходил на матч Рубин - Ливерпуль,чуть не умер от холода и после этого в холодную погоду не хожу смотреть.
я вот открыл прогноз и вижу -15 -19 . Для чего в такую погоду играть?
У них матч в 15 00, на это время по гисметео обещают -13
Если тех, кто принимает решения - заставить побегать в тех же условиях, то в будущем можно надеяться на более адекватные решения!
Как раз судья и примет после замеров, который там и будет бегать
не, лига принимает решение о переносе и соответствии погодных условий и поля, а не судья. Судья с делегатом могут только отменить игру непосредственно перед игрой.
В ситуации когда нет еврокубков, вполне можно начинать весенню часть позже
Есть ЧМ, когда все чемпионаты должны быть закончены к определенному сроку.
Срать на ЧМ.
Футбол не для болельщиков, вот и все. Регламент, где можно играть в -15, придумали откровенные вредители. Зачем постоянно играть в преодолевание, превозмогание - непонятно. У нас есть Питер, Ростов, Махачкала, Грозный, Краснодар, где нужно играть в марте, вот и сделайте под них календарь
Казань так то в европейской части России находится. Температура -15 на 8 марта в Казани - это большая редкость. В Челябинске и в Новосибирске в этот день теплее будет.
Оренбург тоже в Европейской части, только спросите оренбуржцев про погоду в марте обычно, хотя сейчас там очень тепло
В рпл очень не хватает команды из Оймякона или Норильска, вот была бы ржака)) Бразильцы бы пачками удалялись или травмировались перед туром
Смертин одобряет.👍💪
А в чём проблема в понедельник сыграть, тогда потеплее чутка будет же и выходной день, матчей кубка на неделе тоже нет
Гисметео говорит, что в понедельник еще холоднее
А в среду уже +2. Нефиговые в Казани перепады температуры.
Какой-то бред вообще, еврокубков нет много лет, но все равно они играют то в сугробах, то в -20, похоже это неизлечимо 🤣
Всё наоборот у нас, северная страна а летом не играем , дурдом
Правильно, в футбол надо играть пару месяцев весной и пару месяцев осенью. Летом в некоторых регионах слишком жарко, а зимой в некоторых регионах слишком холодно. То, что конкретно сегодня в Казани -1, а завтра на пару дней спустится какое-то совершенно неадекватное похолодание, конечно должно лишать всю страну футбола
Там на следующей неделе вообще минус 30 по прогнозу 😳
я думаю они сыграют 90 минут и несколько добавленных. не думаю что сутки будут играть
Переносить однозначно.Нет еще в футболе "зимних мячей",и прочего инвентаря. Минус 15-17 серьезная температура и для находящихся на поле футболистов.
