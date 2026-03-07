РПЛ о матче «Рубин» – «Краснодар»: «Изменение даты и времени рассматривалось. Ожидаемая температура – от -13° до -15°, что соответствует регламенту. Будут контрольные замеры»

РПЛ о матче «Рубин» – «Краснодар»: изменение даты и времени рассматривалось.

В пресс-службе Мир РПЛ высказались по поводу возможного переноса матча 20-го тура «Рубин » – «Краснодар ».

Ранее появилась информация, что с таким требованием выступили действующие чемпионы страны. Матч запланирован на в воскресенье, 8 марта.

«На протяжении текущей недели российская Премьер-лига проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°), рассматривался вариант изменения даты и времени игры.

В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от -13° до -15°, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры.

В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим Регламентом турнира», – сообщили в пресс-службе РПЛ .