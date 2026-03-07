Фото
107

Жена Умярова вернулась в Россию из ОАЭ: «Мы дома. Ну и квест был»

Алина Умярова, жена хавбека «Спартака» Наиля Умярова, смогла вернуться в Россию из ОАЭ.

Ранее жена Умярова с детьми застряла в Дубае из-за закрытия воздушного пространства в ОАЭ после начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном. 

«Мы дома. Ну и квест был улететь домой», – написала Умярова в инстаграме.

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Алины Умяровой
logoНаиль Умяров
светская хроника
фото
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
107 комментариев
Зачем это тут?
Ответ ciao.ragazzi.2519
Зачем это тут?
Комментарий удален модератором
Ответ ciao.ragazzi.2519
Зачем это тут?
что бы ты понимал, что Спартак влетел Динамо не потому, что буратины на огромных зарплатах, а все за жену Умярова переживали
Красивый топик ( . )_( . )
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Красивый топик ( . )_( . )
дальним слепит
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Красивый топик ( . )_( . )
Это радары ПВО
Что-то у них дома не так.. Розетки не отечественные.. В обуви около постели.. Молодцы! :)
Ответ Андрей Богусонов
Что-то у них дома не так.. Розетки не отечественные.. В обуви около постели.. Молодцы! :)
Это дубайск наверное она отсюда туда улетела и по розеткам так точно )
Ответ Андрей Богусонов
Что-то у них дома не так.. Розетки не отечественные.. В обуви около постели.. Молодцы! :)
Фотография из отеля в Дубае, очевидно. В ОАЭ только такие розетки. А в обуви, потому что выселяется уже, видимо.
Это все понятно, а фарами зачем светить?)
Судя по фото явно ищет нового мужика, который не кинет её ради того, чтобы Динамо 2-5 проиграть
Ответ selso99
Судя по фото явно ищет нового мужика, который не кинет её ради того, чтобы Динамо 2-5 проиграть
Далось вам это Динамо
Кажется не все вещи из Дубайска вернулись
Ответ Пинающий Достоинства
Кажется не все вещи из Дубайска вернулись
Ахаха
Тема раскрыта, молодец Алина)
Переживали за них всем селом
Умяров о судействе: «Неприятно, когда так долго смотрят ВАР.»
Умяров о данной новости" "Неприятно, когда так долго смотрят ФОТО"
Умяров о судействе: «Неприятно, когда так долго смотрят ВАР. Сбивается темп игры. Думаю, пожелание каждого футболиста – чтобы все было быстрее»
4 марта, 08:59
Чего ждать от «Спартака» Карседо?
2 марта, 12:10
Жена Умярова не может вылететь из ОАЭ с детьми: «Ночью слышны взрывы, нормально не уснуть. Сердце уходит в пятки от нереально громких уведомлений»
1 марта, 22:09Фото
Глушенков о молодежи «Зенита»: «Шансы дают, но этого недостаточно. Я дебютировал за «Спартак», Кононову задали вопрос: «Будете еще выпускать Глушенкова и Умярова?». Ответил: «Что они такого сделали?»
21 февраля, 03:14
