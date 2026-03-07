Жена Умярова вернулась в Россию из ОАЭ: «Мы дома. Ну и квест был»

Алина Умярова, жена хавбека «Спартака » Наиля Умярова , смогла вернуться в Россию из ОАЭ.

Ранее жена Умярова с детьми застряла в Дубае из-за закрытия воздушного пространства в ОАЭ после начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном.

«Мы дома. Ну и квест был улететь домой», – написала Умярова в инстаграме.