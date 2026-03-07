  • Спортс
29

Испанским судьям поднимут зарплаты на 2%. Арбитр Ла Лиги зарабатывает около 300 тысяч евро в год

Испанским судьям поднимут зарплаты на 2%.

В Испании подпишут первый коллективный договор для арбитров мужского профессионального футбола.

Соглашение будет действовать в сезоне-2025/26 и станет историческим, поскольку ранее подобного коллективного договора для судейской деятельности не существовало.

Новое соглашение закрепляет договоренности, достигнутые летом прошлого года между арбитрами, федерацией и лигой. Согласно условиям договора, зарплаты судей вырастут на 2% по сравнению с сезоном-2024/25.

Изначально лига предлагала повышение лишь на 1%, однако стороны в итоге договорились о большем увеличении. Документ также регулирует выплаты, связанные с телетрансляциями матчей, и ряд других трудовых условий.

Переговоры велись после того, как прежние договоренности между Королевской испанской федерацией футбола и Ла Лига (более узкий координационный договор, а не коллективное соглашение), действовавшие с сезона-2018/19, перестали действовать с 2023 года.

До последнего времени судьи в Ла Лиге зарабатывали около 300 тысяч евро в год, а арбитры Сегунды – примерно 140 тысяч. Базовая фиксированная часть составляла около 120 тысяч евро в год, выплачиваемых десятью платежами, к которым добавлялись гонорары за матчи – около 4500 евро за игру в высшем дивизионе и около 2000 евро во втором.

Дополнительные выплаты зависели от работы на ВАР: примерно 2200 евро за матч в роли ВАР-арбитра в Ла Лиге и около 1000 евро в Сегунде. Однако в последние годы доходы по этой линии снизились из-за создания специализированной группы ВАР-судей.

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
29 комментариев
Перец решил поднять своим зарплату, теперь по три пенальти за матч
Ответ Jorge de Guzman
Перец решил поднять своим зарплату, теперь по три пенальти за матч
Перес хочет реформировать систему судейства, Барселона и Тебас против. Делайте выводы
Ответ Jorge de Guzman
Перец решил поднять своим зарплату, теперь по три пенальти за матч
Все таки правду про месябарсафанчиков говорят - 🤡. Барселона покупала судей, а виноват Реал
Этим дармоедам надо снизить на 50%
Каждый второй комментарий про Реал😆
Им и так Реал сверху накидывает)
Ответ Андрюха с района
Им и так Реал сверху накидывает)
Но накидывает почему то барселона
Ответ Андрюха с района
Им и так Реал сверху накидывает)
Слышал, тебе на районе накидали))
Ну так это чтобы в каждом матче как вчера по 50 минут добавляли если реал на тот момент не выигрывает. Аххахах
Ответ Премьер Кз
Ну так это чтобы в каждом матче как вчера по 50 минут добавляли если реал на тот момент не выигрывает. Аххахах
Да-да, вчера ведь именно 50 минут добавили а не люди на графике накосячили, все верно
Ответ Palich86
Да-да, вчера ведь именно 50 минут добавили а не люди на графике накосячили, все верно
И никто не удивлен,что именно в матче Реала так «накосячили». А вообще судьи любят «косячить» в матчах Реала, особенно когда он теряет очки, но ничего, все мы люди - все мы ошибаемся
Ну, теперь Реалу конец. Гы гы гы.
Перес башляет?
В целом около 10к в месяц чистыми не так много для высшего дивизиона.
А чё у Барселоны деньги закончились что ли?
Рекомендуем