Испанским судьям поднимут зарплаты на 2%. Арбитр Ла Лиги зарабатывает около 300 тысяч евро в год

Испанским судьям поднимут зарплаты на 2%.

В Испании подпишут первый коллективный договор для арбитров мужского профессионального футбола.

Соглашение будет действовать в сезоне-2025/26 и станет историческим, поскольку ранее подобного коллективного договора для судейской деятельности не существовало.

Новое соглашение закрепляет договоренности, достигнутые летом прошлого года между арбитрами, федерацией и лигой. Согласно условиям договора, зарплаты судей вырастут на 2% по сравнению с сезоном-2024/25.

Изначально лига предлагала повышение лишь на 1%, однако стороны в итоге договорились о большем увеличении. Документ также регулирует выплаты, связанные с телетрансляциями матчей, и ряд других трудовых условий.

Переговоры велись после того, как прежние договоренности между Королевской испанской федерацией футбола и Ла Лига (более узкий координационный договор, а не коллективное соглашение), действовавшие с сезона-2018/19, перестали действовать с 2023 года.

До последнего времени судьи в Ла Лиге зарабатывали около 300 тысяч евро в год, а арбитры Сегунды – примерно 140 тысяч. Базовая фиксированная часть составляла около 120 тысяч евро в год, выплачиваемых десятью платежами, к которым добавлялись гонорары за матчи – около 4500 евро за игру в высшем дивизионе и около 2000 евро во втором.

Дополнительные выплаты зависели от работы на ВАР: примерно 2200 евро за матч в роли ВАР-арбитра в Ла Лиге и около 1000 евро в Сегунде. Однако в последние годы доходы по этой линии снизились из-за создания специализированной группы ВАР-судей.