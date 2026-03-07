«Краснодар» полетит на матч против «Рубина». Клуб обсуждал с РПЛ холод в Казани, но не отказывался от вылета («РБ Спорт»)

«Краснодар» отправится на матч против «Рубина», несмотря на мороз.

«Краснодар» сегодня вылетит в Казань на матч Мир РПЛ с «Рубином».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что «Краснодар» попросил РПЛ перенести выездной матч с «Рубином » из-за холода.

По данным «РБ Спорт», «Краснодар» действительно обсуждал с лигой сложные погодные условия в Казани, но отказа от полета не было. Сегодня примерно в 15:00 по московскому времени команда вылетит из Краснодара согласно штатному расписанию.