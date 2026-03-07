  • Спортс
  • «Краснодар» полетит на матч против «Рубина». Клуб обсуждал с РПЛ холод в Казани, но не отказывался от вылета («РБ Спорт»)
54

«Краснодар» полетит на матч против «Рубина». Клуб обсуждал с РПЛ холод в Казани, но не отказывался от вылета («РБ Спорт»)

«Краснодар» отправится на матч против «Рубина», несмотря на мороз.

«Краснодар» сегодня вылетит в Казань на матч Мир РПЛ с «Рубином».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» попросил РПЛ перенести выездной матч с «Рубином» из-за холода.

По данным «РБ Спорт», «Краснодар» действительно обсуждал с лигой сложные погодные условия в Казани, но отказа от полета не было. Сегодня примерно в 15:00 по московскому времени команда вылетит из Краснодара согласно штатному расписанию.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
в воскресенье будет минус 15-16. Абсолютно не футбольная погода, газон как асфальт будет.
Ответ Streetbor
в воскресенье будет минус 15-16. Абсолютно не футбольная погода, газон как асфальт будет.
Да, Кордобе долго не поваляться
Ответ CSKAmpio
Да, Кордобе долго не поваляться
А Мойзесу?
Офигеть, -15. У нас в Краснодаре лето уже по сравнению с Казанью. Я бы в такую погоду никогда на футбол не пошел ) 2 часа сидеть ещё
Ответ Alex_Prinz
Офигеть, -15. У нас в Краснодаре лето уже по сравнению с Казанью. Я бы в такую погоду никогда на футбол не пошел ) 2 часа сидеть ещё
Комментарий скрыт
Ответ Andrey Konovalov
Комментарий скрыт
Не дождетесь )
Надо было назвать новость: «Краснодар не отказался от вылета»
Ответ Alexey Saveliev
Надо было назвать новость: «Краснодар не отказался от вылета»
Вот кто спортсу заголовки лепит
Заставлять африканца играть в такую погоду - оголтелый расизм...
Ответ CapSUArmy
Заставлять африканца играть в такую погоду - оголтелый расизм...
По расизму это к болельщикам ЦСКА
Ответ CapSUArmy
Заставлять африканца играть в такую погоду - оголтелый расизм...
он не африканец
Логика Рубина понятна: не дадим им играть и сами не будем. Ничья - хороший результат. И плевать на то, что болельщики не придут, а кто придет - будет мерзнуть
Ответ Александр Окост
Логика Рубина понятна: не дадим им играть и сами не будем. Ничья - хороший результат. И плевать на то, что болельщики не придут, а кто придет - будет мерзнуть
На самом деле не особо понятна, учитывая, что это потенциальное очко им ничего не дает
За медали они не борятся, за вылет тоже
Разве что из газпрома звонок был - единственная логика
Ответ Nikolay Stavrogin
На самом деле не особо понятна, учитывая, что это потенциальное очко им ничего не дает За медали они не борятся, за вылет тоже Разве что из газпрома звонок был - единственная логика
Даже не Газпром…
Если Краснодар сыграет в свою игру - у Казани нет шансов. Не дать им сыграть в свой футбол - шансы появляются. Сыграть в такую погоду в свой футбол , или хоть в какой-нибудь футбол - практически без шансов. А там новый тренер, у которого своя мотивация
А может Карпов, как всегда мягко говоря балаболит?
За то мы в самый теплое время года не играем - межсезонье. Нормально играли бы числа с начала апреля до середины ноября. Международных нет, если, конечно, не считать матчей с Вьетнамом. Против них и молодежку до 18и выпустить
Ответ Сергей Лепехин
За то мы в самый теплое время года не играем - межсезонье. Нормально играли бы числа с начала апреля до середины ноября. Международных нет, если, конечно, не считать матчей с Вьетнамом. Против них и молодежку до 18и выпустить
В самый разгар лета у нас перерыв 1.5 месяца!
Ответ Сергей Лепехин
За то мы в самый теплое время года не играем - межсезонье. Нормально играли бы числа с начала апреля до середины ноября. Международных нет, если, конечно, не считать матчей с Вьетнамом. Против них и молодежку до 18и выпустить
Опять этот бред про "международных нет". Клубы РПЛ все равно обязаны отпускать своих легионеров-сборников, поэтому пауза будет так и так, вне зависимости от игр сборной России. Или ты предлагаешь играть в июне во время ЧМ? Краснодар без Кордобы, Зенит без Дугласа и Энрике, Локо без Монтеса и т.д.?
И ещё пусть Краснодар привезёт своего судью )))
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И ещё пусть Краснодар привезёт своего судью )))
Лжецска в этом имеет большой опыт.
откуда в России холод в марте?!
При холоде Кордоба сморщился
Ответ selso99
При холоде Кордоба сморщился
Может хоть валяться и орать меньше будет.
