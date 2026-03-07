«Краснодар» полетит на матч против «Рубина». Клуб обсуждал с РПЛ холод в Казани, но не отказывался от вылета («РБ Спорт»)
«Краснодар» отправится на матч против «Рубина», несмотря на мороз.
«Краснодар» сегодня вылетит в Казань на матч Мир РПЛ с «Рубином».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» попросил РПЛ перенести выездной матч с «Рубином» из-за холода.
По данным «РБ Спорт», «Краснодар» действительно обсуждал с лигой сложные погодные условия в Казани, но отказа от полета не было. Сегодня примерно в 15:00 по московскому времени команда вылетит из Краснодара согласно штатному расписанию.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
За медали они не борятся, за вылет тоже
Разве что из газпрома звонок был - единственная логика
Если Краснодар сыграет в свою игру - у Казани нет шансов. Не дать им сыграть в свой футбол - шансы появляются. Сыграть в такую погоду в свой футбол , или хоть в какой-нибудь футбол - практически без шансов. А там новый тренер, у которого своя мотивация