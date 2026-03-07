Защитник «Динамо» Рикардо: «Надеюсь выиграть трофей. Хочу вписать свое имя в историю клуба. Приехал в Россию не гулять»

Защитник «Динамо» Рикардо: надеюсь выиграть трофей.

Защитник «Динамо» Давид Рикардо хочет войти в историю клуба.

«Готов ли помочь «Динамо» взять первое чемпионство с 1976 года? Когда я сюда приехал, я уже знал, что «Динамо» давно не выигрывало трофеев. Для меня это вызов. Надеюсь, мы сможем завоевать титул. Что касается Кубка России, нас ждет ответный матч со «Спартаком». Это хорошая команда. Также в сетке «Краснодар» и ЦСКА – тоже сильные соперники.

Я хочу вписать свое имя в историю «Динамо». Я приехал в Россию не для того чтобы гулять или просто играть. Я приехал сюда, чтобы вписать свое имя в историю, выиграть трофей. У нас очень хорошая команда. Уверен, мы будем бороться за трофеи», – сказал Рикардо.