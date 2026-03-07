Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Кельн» – 2:1. Голы у Гирасси, Байера и Каминьского, Симпсон-Пьюзи получил красную в конце 1-го тайма
«Кельн» уступил «Боруссии».
«Кельн» проиграл «Боруссии» Дортмунд в матче 25-го тура Бундеслиги – 1:2.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч проходил на «РейнЭнергиШтадион».
Серу Гирасси открыл счет на 16-й минуте. Джамай Симпсон-Пьюзи получил красную карточку в добавленное к первому тайму время.
Максимилиан Байер отличился на 60-й минуте, а Якуб Каминьски отыграл один мяч на 88-й.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Страшно, но весело)
