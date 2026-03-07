  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Боруссия» Дортмунд обыграла «Кельн» – 2:1. Голы у Гирасси, Байера и Каминьского, Симпсон-Пьюзи получил красную в конце 1-го тайма
1

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Кельн» – 2:1. Голы у Гирасси, Байера и Каминьского, Симпсон-Пьюзи получил красную в конце 1-го тайма

«Кельн» уступил «Боруссии».

«Кельн» проиграл «Боруссии» Дортмунд в матче 25-го тура Бундеслиги – 1:2.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч проходил на «РейнЭнергиШтадион».

Серу Гирасси открыл счет на 16-й минуте. Джамай Симпсон-Пьюзи получил красную карточку в добавленное к первому тайму время.

Максимилиан Байер отличился на 60-й минуте, а Якуб Каминьски отыграл один мяч на 88-й.

Бундеслига Германия. 25 тур
7 марта 17:30, РейнЭнергиШтадион
Логотип домашней команды
Кельн
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
90’
+1’
Нмеча   Беллингем
  Каминьски
88’
Ахе   Бюльтер
87’
Эль Мала   Нойманн
86’
Краус   Хайнц
86’
Мартель
86’
83’
Байер   Адейеми
82’
Бенсебайни   Зюле
Ньянг   Майна
75’
61’
Рюэрсон   Ян Коуто
61’
Гирасси   Фабиу Силва
60’
  Байер
Йоуханнессон   Озкаджар
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Бенсебайни
Симпсон-Пьюзи
45’
+2’
16’
  Гирасси
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Симпсон-Пьюзи, ван ден Берг, Краус, Мартель, Йоуханнессон, Эль Мала, Каминьски, Ньянг, Ахе
Запасные: Цилер, Хайнц, Нойманн, Майна, Чавес, Кайнц, Вальдшмидт, Озкаджар, Бюльтер
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Реджани, Беллингем, Фабиу Силва, Майер, Адейеми, Ян Коуто, Зюле, Озджан, Инасио
Подробнее

Таблица Бундеслиги 

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoКельн
logoМаксимилиан Байер
logoДжамай Симпсон-Пьюзи
logoСеру Гирасси
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Страшно, но весело)
