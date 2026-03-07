  • Спортс
19

Мексика задействует почти 100 тысяч силовиков для защиты болельщиков во время ЧМ-2026 на фоне беспорядков в стране

Мексика задействует почти 100 тысяч человек для защиты фанатов во время ЧМ-2026.

Мексика объявила о масштабных мерах безопасности на время проведения ЧМ-2026.

Власти страны планируют задействовать почти 100 тысяч сотрудников силовых структур для защиты болельщиков на фоне продолжающегося насилия, связанного с наркокартелями.

Мексика примет турнир вместе с США и Канада. Матчи пройдут в трех городах – Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре.

Именно в штате Халиско, столицей которого является Гвадалахара, в последние недели обострилась ситуация с безопасностью: картель «Новое поколение Халиско» вступил в вооруженные столкновения с военными после ликвидации его лидера Немесио Осегеры.

По словам главы координационного центра чемпионата мира Романа Барриоса, в операции будут задействованы более 99 тысяч человек. В их числе около 20 тысяч военнослужащих и 55 тысяч полицейских, а также сотрудники частных охранных компаний.

Для обеспечения безопасности планируется использовать около 2500 военных и гражданских автомобилей, 24 летательных аппарата, системы борьбы с дронами и собак, обученных поиску взрывчатых веществ.

В Мексике беспорядки после убийства лидера наркокартеля. А ведь скоро там ЧМ

Опубликовано: Sports
Источник: BBC
logoСборная Мексики по футболу
logoЧМ-2026
болельщики
-Едут в машине негр и мексиканец. Кто за рулём?
- Полицейский
Ответ Lestuk
-Едут в машине негр и мексиканец. Кто за рулём? - Полицейский
и пуэрториканец!!
100 тысяч силовиков. нормальная такая армия получается. можно и на Америку под шумок напасть
Ответ Santucco
100 тысяч силовиков. нормальная такая армия получается. можно и на Америку под шумок напасть
Этим займутся наркокартели, у них и экипа получше🤣
Ответ Santucco
100 тысяч силовиков. нормальная такая армия получается. можно и на Америку под шумок напасть
И Техас вернуть в родную гавань.😁😁😁
"Мексика задействует почти 100 тысяч силовиков для защиты болельщиков во время ЧМ-2026".

Интересно, продажи билетов отобьют такие затраты на безопасность?
Рыжий к началу ЧМ столько ещё делов может наворотить, что и миллионная армия не поможет обеспечить безопасность. А главное, никто из поборников "миропорядка" даже не заикается о бойкоте. Все дружно поддерживают США говоря "это другое". За последние 5 лет весь мир увидел истинное лживое лицо насквозь прогнившего Запада и, думаю, окончательно разочаровался в их модели мироустройства, суть которого неоколониализм и фальш.
Ответ Случайно заскочил
Рыжий к началу ЧМ столько ещё делов может наворотить, что и миллионная армия не поможет обеспечить безопасность. А главное, никто из поборников "миропорядка" даже не заикается о бойкоте. Все дружно поддерживают США говоря "это другое". За последние 5 лет весь мир увидел истинное лживое лицо насквозь прогнившего Запада и, думаю, окончательно разочаровался в их модели мироустройства, суть которого неоколониализм и фальш.
А в чем проблема то, россияне хотели новый миропорядок, они его получили. Если раньше Запад соблюдали хоть какие то нормы международного права ради приличия, то теперь и на них забили. Чего стонешь гречневый?
Инфантино гений.

В такой опасной стране проводить ЧМ
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Инфантино гений. В такой опасной стране проводить ЧМ
По нынешним временам, на Земле ещё поискать надо места, где безопасно будет :)
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Инфантино гений. В такой опасной стране проводить ЧМ
При чем тут США?) Новость про Мексику)
А сколько картели задействуют?
Ответ fussballer
А сколько картели задействуют?
На 900 тысяч больше
Одна страна вторая родина «бэндеровцев», вторая страна террорист и устроила бойню, в третье стране война наркокартелей. Не ЧМ, а сказка в этот раз😂
Ну и чм будет)))
