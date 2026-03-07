Мексика задействует почти 100 тысяч силовиков для защиты болельщиков во время ЧМ-2026 на фоне беспорядков в стране

Мексика задействует почти 100 тысяч человек для защиты фанатов во время ЧМ-2026.

Мексика объявила о масштабных мерах безопасности на время проведения ЧМ-2026 .

Власти страны планируют задействовать почти 100 тысяч сотрудников силовых структур для защиты болельщиков на фоне продолжающегося насилия, связанного с наркокартелями.

Мексика примет турнир вместе с США и Канада. Матчи пройдут в трех городах – Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре.

Именно в штате Халиско, столицей которого является Гвадалахара, в последние недели обострилась ситуация с безопасностью: картель «Новое поколение Халиско» вступил в вооруженные столкновения с военными после ликвидации его лидера Немесио Осегеры.

По словам главы координационного центра чемпионата мира Романа Барриоса, в операции будут задействованы более 99 тысяч человек. В их числе около 20 тысяч военнослужащих и 55 тысяч полицейских, а также сотрудники частных охранных компаний.

Для обеспечения безопасности планируется использовать около 2500 военных и гражданских автомобилей, 24 летательных аппарата, системы борьбы с дронами и собак, обученных поиску взрывчатых веществ.

В Мексике беспорядки после убийства лидера наркокартеля. А ведь скоро там ЧМ