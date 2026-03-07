  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Врачи разрешили Левандовскому сыграть с «Атлетиком». Форвард носит защитную маску после перелома глазницы
2

Врачи разрешили Левандовскому сыграть с «Атлетиком». Форвард носит защитную маску после перелома глазницы

Врачи разрешили Левандовскому сыграть с «Атлетиком».

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, получивший перелом глазницы на прошлой неделе, может сыграть в защитной маске в субботнем матче Ла Лиги с «Атлетиком».

Врачи разрешили поляку принять участие в матче.

«Барселона» встретится с «Атлетиком» сегодня, начало – в 23:00 по московскому времени.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
logoРоберт Левандовски
logoЛа Лига
logoБарселона
logoАтлетик
logoЗдоровье
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошая новость . Сейчас все игроки очень важны . Ждём всех травмированных игроков как можно раньше . Барселона вперёд - победа тебя ждёт !
Дайте деду поправить здоровье, пусть молодёжь проявит себя.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Левандовски о результативности Кейна в Бундеслиге: «Харри хорош, благодаря ему горжусь своим рекордом еще сильнее. Я установил его за 29 игр – забил бы больше, если бы провел 34»
6 марта, 19:53
Левандовски о форвардах: «Нельзя научиться быть великим нападающим в академии, они выпускают похожих игроков. Форвард должен мыслить нестандартно, делать не то, что вся команда»
5 марта, 14:34
Собирайте дрим-тим из пяти игроков Ла Лиги и сделайте просмотр матчей еще интереснее
5 марта, 13:00Тесты и игры
Роналдо – лучший центрфорвард XXI века по версии ВВС. Холанд – 3-й, Левандовски – 5-й, Ибрагимович – 8-й, Суарес – 9-й
4 марта, 17:58
Левандовски может сыграть в защитной маске с «Атлетиком» в субботу. Сегодня форвард «Барсы» пропустит матч с «Атлетико» из-за перелома глазницы
3 марта, 07:26
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
21 минуту назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
31 минуту назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
43 минуты назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
58 минут назад
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
5 минут назадВидео
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
35 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем