Врачи разрешили Левандовскому сыграть с «Атлетиком». Форвард носит защитную маску после перелома глазницы

Врачи разрешили Левандовскому сыграть с «Атлетиком».

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски , получивший перелом глазницы на прошлой неделе, может сыграть в защитной маске в субботнем матче Ла Лиги с «Атлетиком ».

Врачи разрешили поляку принять участие в матче.

«Барселона » встретится с «Атлетиком» сегодня, начало – в 23:00 по московскому времени.