Врачи разрешили Левандовскому сыграть с «Атлетиком». Форвард носит защитную маску после перелома глазницы
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, получивший перелом глазницы на прошлой неделе, может сыграть в защитной маске в субботнем матче Ла Лиги с «Атлетиком».
Врачи разрешили поляку принять участие в матче.
«Барселона» встретится с «Атлетиком» сегодня, начало – в 23:00 по московскому времени.
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
Хорошая новость . Сейчас все игроки очень важны . Ждём всех травмированных игроков как можно раньше . Барселона вперёд - победа тебя ждёт !
Дайте деду поправить здоровье, пусть молодёжь проявит себя.
