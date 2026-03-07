  • Спортс
  • «Краснодар» попросил РПЛ перенести выездной матч с «Рубином» из-за холода. Казанцы готовы играть в –15°C (Иван Карпов)
137

«Краснодар» попросил РПЛ перенести выездной матч с «Рубином» из-за холода. Казанцы готовы играть в –15°C (Иван Карпов)

«Краснодар» хочет переноса матча с «Рубином» из-за холода.

«Краснодар» обратился в РПЛ с просьбой о переносе выездного матча 20-го тура Мир РПЛ с «Рубином», утверждает инсайдер Иван Карпов.

Матч запланирован на 8 марта, начало – в 17:00 по московскому времени. Завтра в Казани ожидается около –15°C – ниже такой температуры по регламенту играть нельзя, если нет согласия обеих команд.

Несмотря на просьбу «Краснодара», «Рубин» готов играть в такую погоду. Из-за этого решение о проведении матча будет приниматься в соответствии с регламентом. В таких случаях решение о проведении игры принимает главный арбитр за час до ее начала. Судья завтрашнего матча – Сергей Карасев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoАк Барс Арена
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
календарь
logoРубин
logoСергей Карасев
137 комментариев
Футбол еще и для болельщиков на стадионе, в минус 15 сидеть 2 часа на трибунах такое себе удовольствие
Ответ MaaRek
Футбол еще и для болельщиков на стадионе, в минус 15 сидеть 2 часа на трибунах такое себе удовольствие
Так в Казани на футбол не ходят.
Ответ MaaRek
Футбол еще и для болельщиков на стадионе, в минус 15 сидеть 2 часа на трибунах такое себе удовольствие
Зря водку запретили проносить. Надо сделать исключение. А еще лучше - бесплатно наливать. И тогда народ потянется.
Краснодар в конце чемпионата: Мы не стали чемпионами из-за холода, расизма и из-за видео из нашей раздевалки
Ответ Рубин2003
Краснодар в конце чемпионата: Мы не стали чемпионами из-за холода, расизма и из-за видео из нашей раздевалки
Ты же на стадион в такой холод не пойдешь, почему игроки должны страдать тогда?
Ответ расформировать московские кабинеты
Ты же на стадион в такой холод не пойдешь, почему игроки должны страдать тогда?
Потому что это их работа 🤷🏻‍♂️
Лучше согласиться. А то легионеры из Краснодара замёрзнут на поле и назовут это расизмом.
А потом кубаноиды дружно, в знак борьбы с коричневой чумой, оставят огромную коричневую кучу в раздевалке.
Ответ Источник в сборной России
Лучше согласиться. А то легионеры из Краснодара замёрзнут на поле и назовут это расизмом. А потом кубаноиды дружно, в знак борьбы с коричневой чумой, оставят огромную коричневую кучу в раздевалке.
С дивана то видней.
Выйди на пробежку утром в минус 15 и побегай до состояния чтоб пот пошёл, мышцы прогрелись и мог делать рывки и ускорения
Ответ bes_na_tatami
С дивана то видней. Выйди на пробежку утром в минус 15 и побегай до состояния чтоб пот пошёл, мышцы прогрелись и мог делать рывки и ускорения
Кто заставлял переходить на осень - весна. Вот и играйте зимой, а летом отдыхайте.
<Завтра в Казани ожидается около –15°C – ниже такой температуры по регламенту играть нельзя, если нет согласия обеих команд>

Я смотрю, у хейтеров Краснодара совсем уже шарики за ролики поехали. Чётко же написано РЕГЛАМЕНТ. Но хейтер не читатель, хейтель - писатель неадекватных комментов
Ответ ViHaSo
<Завтра в Казани ожидается около –15°C – ниже такой температуры по регламенту играть нельзя, если нет согласия обеих команд> Я смотрю, у хейтеров Краснодара совсем уже шарики за ролики поехали. Чётко же написано РЕГЛАМЕНТ. Но хейтер не читатель, хейтель - писатель неадекватных комментов
всю жизнь был уверен, что в регламенте -10
Завтра по прогнозу -16 и ветер 10м/с
В такую погоду не стоит играть
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Завтра по прогнозу -16 и ветер 10м/с В такую погоду не стоит играть
еще и отвратительный из каждого угла продуваемый казанский стадион. там даже при +8 сдохнуть от холода можно
Ответ AltHurrep
еще и отвратительный из каждого угла продуваемый казанский стадион. там даже при +8 сдохнуть от холода можно
Ага. Я на него перестал ходить после матча, когда меня сдуло в +5 на октябрьском матче. Не представляю что там делать в -15 в ветреную погоду. Чаем заливаться разве что
А когда календарь составляли, Заратустра не позволял кругами обменяться? Ясно, что в Казани в конце октября тоже не тепло, но очевидно же, что в начале марта очень низкая температура куда более вероятна.
Какие все оригинальные, каждая штука про расизм смешнее дургой! Спортс держит планочку
Ответ zxcskeleton
Какие все оригинальные, каждая штука про расизм смешнее дургой! Спортс держит планочку
Про расизм начал сам Краснодар.
Ответ zxcskeleton
Какие все оригинальные, каждая штука про расизм смешнее дургой! Спортс держит планочку
Лжецска во всей красе. Жалко их.
Глянул прогноз погоды. Ну, да, в такую погоду играть всё же не стоит, мало того, что дубак, так ещё и ветер довольно сильный. Это так, если объективно и даже с учётом моей неприязни к Краснодару )
Там ещё с р.Казанки дует так, что даже в плюсовую температуру на трибуне подмерзаешь.В -15 точно играть не стоит,это издевательство какое-то будет,а к вечеру там спокойно и до -20 может быть.
Ответ Фут.Боль
Там ещё с р.Казанки дует так, что даже в плюсовую температуру на трибуне подмерзаешь.В -15 точно играть не стоит,это издевательство какое-то будет,а к вечеру там спокойно и до -20 может быть.
Издевательство, это когда футбольные чинуши, на осень-весна перешли.. Вот это издевательство..
По-хорошему конечно надо переносить, от игры при таких условиях одни минусы
