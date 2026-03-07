«Краснодар» попросил РПЛ перенести выездной матч с «Рубином» из-за холода. Казанцы готовы играть в –15°C (Иван Карпов)
«Краснодар» хочет переноса матча с «Рубином» из-за холода.
«Краснодар» обратился в РПЛ с просьбой о переносе выездного матча 20-го тура Мир РПЛ с «Рубином», утверждает инсайдер Иван Карпов.
Матч запланирован на 8 марта, начало – в 17:00 по московскому времени. Завтра в Казани ожидается около –15°C – ниже такой температуры по регламенту играть нельзя, если нет согласия обеих команд.
Несмотря на просьбу «Краснодара», «Рубин» готов играть в такую погоду. Из-за этого решение о проведении матча будет приниматься в соответствии с регламентом. В таких случаях решение о проведении игры принимает главный арбитр за час до ее начала. Судья завтрашнего матча – Сергей Карасев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
А потом кубаноиды дружно, в знак борьбы с коричневой чумой, оставят огромную коричневую кучу в раздевалке.
Выйди на пробежку утром в минус 15 и побегай до состояния чтоб пот пошёл, мышцы прогрелись и мог делать рывки и ускорения
Я смотрю, у хейтеров Краснодара совсем уже шарики за ролики поехали. Чётко же написано РЕГЛАМЕНТ. Но хейтер не читатель, хейтель - писатель неадекватных комментов
В такую погоду не стоит играть