Винисиус перед «Ман Сити»: мы хотим доминировать, «Реал» никогда не сдается.

Вингер «Реала» Винисиус поделился ожиданиями от матчей с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В «Реале» мы никогда не сдаемся. Мы готовы к любому сценарию».

Мы хотим атаковать против «Манчестер Сити », хотим доминировать, хотим увидеть великолепную версию «Реала », команду, которая борется за каждый мяч. Против «Сити» мы должны быть безупречны», – сказал Винисиус .