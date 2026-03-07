Винисиус перед «Ман Сити»: «Мы хотим доминировать. «Реал» никогда не сдается»
Винисиус перед «Ман Сити»: мы хотим доминировать, «Реал» никогда не сдается.
Вингер «Реала» Винисиус поделился ожиданиями от матчей с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В «Реале» мы никогда не сдаемся. Мы готовы к любому сценарию».
Мы хотим атаковать против «Манчестер Сити», хотим доминировать, хотим увидеть великолепную версию «Реала», команду, которая борется за каждый мяч. Против «Сити» мы должны быть безупречны», – сказал Винисиус.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Психологические игры от Вини пошли