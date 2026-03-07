57

Винисиус перед «Ман Сити»: «Мы хотим доминировать. «Реал» никогда не сдается»

Вингер «Реала» Винисиус поделился ожиданиями от матчей с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В «Реале» мы никогда не сдаемся. Мы готовы к любому сценарию».

Мы хотим атаковать против «Манчестер Сити», хотим доминировать, хотим увидеть великолепную версию «Реала», команду, которая борется за каждый мяч. Против «Сити» мы должны быть безупречны», – сказал Винисиус.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Микель Винисиус Жуниор
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Микель Винисиус Жуниор
Использовал главное слово Артеты
Психологические игры от Вини пошли
Ответ King_X
Использовал главное слово Артеты Психологические игры от Вини пошли
что за прикол с артетой?
Значит опять будет устраивать истерики
он либо под грибами? да вы Хетафе обыграть не можете,Осасуна не даст соврать,да и Сельту вчера чудом взяли. В лучшие годы Реала это было равное противостояние,а сейчас дело пахнет позором.
Ответ vinnypooh86
он либо под грибами? да вы Хетафе обыграть не можете,Осасуна не даст соврать,да и Сельту вчера чудом взяли. В лучшие годы Реала это было равное противостояние,а сейчас дело пахнет позором.
да что там Хетафе осасуна...если команда из второй лиги Испании, занимая 18 е место обыгрывает милиардный Реал.
Ответ vinnypooh86
он либо под грибами? да вы Хетафе обыграть не можете,Осасуна не даст соврать,да и Сельту вчера чудом взяли. В лучшие годы Реала это было равное противостояние,а сейчас дело пахнет позором.
Они и в лучшие годы не доминировали над Сити, а потом бам-бам и победа. Но шансов, конечно, не так много.
Болею за Реал уже почти 30 лет, ни один игрок меня так не раздражал как Виниус
Ответ Vas Sm
Болею за Реал уже почти 30 лет, ни один игрок меня так не раздражал как Виниус
Фернандо Санс всё таки)
Можно повторить самый позорный автобус в истории лч...
Доминировать с МанСити вряд ли получится, а вот детерминировать...
Ответ Andrey Kuritcyn
Доминировать с МанСити вряд ли получится, а вот детерминировать...
Комментарий скрыт
Ответ Andrey Kuritcyn
Доминировать с МанСити вряд ли получится, а вот детерминировать...
Я понимаю, что хотелось красиво сказануть, но лучше узнать значение слова перед написанием.
Пожалуется на расистское оскорбление от Холланда на 5й минуте и уйдет с поля.
Мы хотим Реал без Винисиуса и Арбелоа
Ответ Верховный Лорд
Мы хотим Реал без Винисиуса и Арбелоа
и переса
ох уж эта тонкая грань между желанием доминировать и отказом сдаваться
Почему тренер реала Конус, не хвалит винисиуса который день?
