  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гонду вспомнил, как сделал фото с Месси: «Лучший в мире! Не хочется тревожить такого человека из-за фото, но я не мог поступить иначе»
Гонду вспомнил, как сделал фото с Месси: «Лучший в мире! Не хочется тревожить такого человека из-за фото, но я не мог поступить иначе»

Гонду вспомнил, как сделал фото с Месси: лучший в мире.

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду вспомнил, как сфотографировался с Лионелем Месси.

«Лучший в мире! Я был вызван в сборную на товарищеский матч при подготовке к Олимпийским играм, а Лео приезжал в гости к команде.

Понятно, что не хочется тревожить такого человека из-за фото, но я не мог поступить иначе – он очень большой человек для Аргентины! Это был единственный раз на данный момент, когда мы с ним пересеклись», – сказал Гонду.

Желаю Лучи играть в этом сезоне так чтобы всем хотелось бы сфоткаться с ним!!! 🔥
