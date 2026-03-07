  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Брейдо о словах Генича про травмы Глебова: «Написал Константину о недовольстве ЦСКА. Кирилл отнесся спокойно. Массовое линчевание – неверно, хотя эмоции болельщиков можно понять»
5

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слова комментатора «Матч ТВ» Константина Генича о Кирилле Глебове.

Ранее комментатор в беседе с Дмитрием Шнякиным заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами».

Позже Генич рассказал о том, как столкнулся с нападками со стороны болельщиков армейцев после слов о травматичности Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь». 

– Мы не видели смысла комментировать. Могу сказать от себя, скорее, это была в данном случае моя позиция. Надо начать с того, что очень хорошо, что существуют подобного рода шоу. Что есть яркие спикеры, комментаторы, которые часами обсуждают футбол.

Но разговорный жанр непрост, это надо понимать. Сложно говорить безошибочно часами напролет, чтобы ни одна формулировка не вызвала негативную реакцию. И, конечно, недовольных высказыванием среди наших болельщиков было так много, что комментарий клуба мог лишь дополнительно разжечь.

Первое, что я сделал – сразу написал Константину о нашем недовольстве. Это наша внутренняя беседа. Я понимал, чем все закончится. Проблема сказанного была в том, что он сослался на некоего человека, и подача была такого формата, что это инсайд. Он плохо сформулировал, и из-за этого болельщики логично пошли на защиту своего футболиста. Мы решили, что клуб не должен реагировать, иначе надо реагировать вообще на все высказывания в рамках ТВ-шоу.

– У меня было предположение, что ваши муларды и с вашей подачи атаковали Генича.

– Честно, у меня, напротив, было желание записать кружок в сторону улаживания конфликта на ровном месте. Сам Кирилл отнесся спокойно, а позицию руководства клуба я Косте озвучил лично. Массовое же линчевание – это априори неверно, хотя эмоции болельщиков абсолютно можно понять. Но это было бы воспринято также неверно, ситуация была или «за», или «против». В таких случаях важно наоборот снизить градус. За день все высказались, и ситуацию давно необходимо закрыть. Надеюсь, уже на ближайшем матче это будет сделано, – сказал Брейдо.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Кирилл Брейдо
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Массовое линчевание?! Это было не линчевание, а всеобщее возмущение словами Генича! Брейдо, чувствуешь разницу? )
Кирилл отнесся спокойно... а Костю подорвало
Генич-второй Малахов,только на Матч ТВ,комментировать матч надо,когда доверяют тебе микрофон,а не личное мнение высказывать,забывая,что болельщики хотят смотреть футбол,а не слушают сплетни.
почему опять генича на матч с Динамо комментировать поставили, ну как специально блин
Да по делу Геничу прилетело пусть слова фильтрует а то в сторону одних привилигировпных клубов они вон цензуру соблюдают, а про игроков других можно чушь сочинять выдуманую. Нет у Генича некакого инсайда он просто ляпнул думал прокатит
