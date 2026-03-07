Матч окончен
«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» – 3:2. Гонсалес сделал дубль, Захарян вышел на замену
«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад».
«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» в 27-м туре Ла Лиги – 3:2.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра проходила на стадионе «Метрополитано».
Александр Серлот открыл счет на 5-й минуте, Карлос Солер сравнял на 9-й. На 67-й Николас Гонсалес вывел мадридцев вперед, но Микель Ойарсабаль восстановил паритет уже через минуту.
Гонсалес все же смог забить победный гол – на 81-й минуте.
Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Но как же быстро сегодня сравнивает счёт Реал Захаряна !