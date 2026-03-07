  • Спортс
  • «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» – 3:2. Гонсалес сделал дубль, Захарян вышел на замену
8

«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» – 3:2. Гонсалес сделал дубль, Захарян вышел на замену

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад».

«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» в 27-м туре Ла Лиги – 3:2.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Игра проходила на стадионе «Метрополитано».

Александр Серлот открыл счет на 5-й минуте, Карлос Солер сравнял на 9-й. На 67-й Николас Гонсалес вывел мадридцев вперед, но Микель Ойарсабаль восстановил паритет уже через минуту.

Гонсалес все же смог забить победный гол – на 81-й минуте. 

Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте.

Ла Лига Испания. 27 тур
7 марта 17:30, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Реал Сосьедад
Матч окончен
  Н. Гонсалес
81’
74’
Сучич   Браис Мендес
74’
Солер   Туррьентес
68’
  Ойарсабаль
  Н. Гонсалес
67’
65’
Барренечеа   Захарян
Коке   Кардозо
61’
56’
Оускарссон   Ойарсабаль
55’
Марин   Гедеш
Альмада   Н. Гонсалес
54’
Лукман   Гризманн
53’
Симеоне   Альварес
53’
49’
Оускарссон
Мендоса   Льоренте
46’
2тайм
Перерыв
Ганцко
20’
9’
  Солер
  Серлот
5’
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Хименес, Молина, Альмада, Коке, Мендоса, Симеоне, Лукман, Серлот
Запасные: Пубиль, Льоренте, Н. Гонсалес, Муссо, Диас дель Ромо, Гризманн, Альварес, Ле Норман, Кардозо, Алекс Баэна, Варгас, Лангле
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Барренечеа, Солер, Эррера, Марин, Сучич, Оускарссон
Запасные: Фольгадо, Захарян, Гедеш, Уэсли, Субельдия, Туррьентес, Ойарсабаль, Марреро, Элустондо, Браис Мендес, Горрочатеги, Каррикабуру
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoРеал Сосьедад
онлайны
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoАрсен Захарян
logoНиколас Гонсалес
logoМикель Ойарсабаль
logoКарлос Солер
logoАлександр Серлот
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Разминка перед кубком.
А Захарян всегда так играет? Это же просто ужас, как в РПЛ ходит пешком, в защите не отрабатывает, да и в атаке абсолютно ноль. На фоне даже своих одноклубников кардинально выделяется своим уровнем игры.
Ответ Вася Шариков
А Захарян всегда так играет? Это же просто ужас, как в РПЛ ходит пешком, в защите не отрабатывает, да и в атаке абсолютно ноль. На фоне даже своих одноклубников кардинально выделяется своим уровнем игры.
Не набрал пока форму после травмы !
Ответ Вася Шариков
А Захарян всегда так играет? Это же просто ужас, как в РПЛ ходит пешком, в защите не отрабатывает, да и в атаке абсолютно ноль. На фоне даже своих одноклубников кардинально выделяется своим уровнем игры.
Навес в конце игры был нечто.
Гризманн , конечно, велик !
Но как же быстро сегодня сравнивает счёт Реал Захаряна !
а без пропущенного Сосьедаду не в кайф забивать?
Арсену нужен психолог. Это можно понять по бездумным фолам. В двух последних матчах с его участием он просто детские фолы совершает. И ладно бы дело было только в нарушениях, но и передвижение по полю странное, и решения с мячом тоже. Все, кто на него гонят, вы просто забыли как он играл в РПЛ. Это был действительно топовый игрок. Даже в конце прошлого сезона, когда он забил свой гол и ударил в перекладину вроде, предварительно приняв мяч на грудь, это показывало. Но сегодня, это игрок уровня ПФЛ
Рекомендуем